Kadra wreszcie z posiłkami – dołączyli Waczyński, Gielo i Slaughter

Do meczu eliminacyjnego z Włochami zostały już tylko 4 dni. Reprezentacja trenuje w Gdańsku, wreszcie w pełniejszym składzie. Dojechał nawet AJ Slaughter, trwają starania o ściągnięcie do kadry Adama Łapety.

Reprezentacja wróciła z turnieju w Rosji i od poniedziałku trenuje przed wylotem do Włoch na piątkowy mecz w Bolonii. Do składu dołączyli zapowiadani wcześniej gracze – Adam Waczyński i Tomasz Gielo, którzy dopiero teraz dostali wolne w swoich hiszpańskich klubach. jest też AJ Slaughter, którego na nie było na dotychczasowych zgrupowaniach.

Mając w składzie Amerykanina, reprezentacja Polski poprawiła swoją sytuację na pozycjach obwodowych, wciąż jednak ma problem pod koszem – po pladze kontuzji, która dotknęła naszych wysokich. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, czynione są starania, aby do drużyny dołączył Adam Łapeta, który był na szerokiej liście zawodników zgłoszonych do FIBA.

Z dobiegających z okolic kadry informacji wynika, że sytuacja powinna wyjaśnić się w najbliższych godzinach. O ile sztab trenerski kadry jest bardzo Łapetą bardzo zainteresowany, to jego nowy klub, Arka Gdynia, ogólnie rzecz ujmując, nie podziela entuzjazmu w tej sprawie. W weekend środkowy gdynian nie występował w turnieju w Toruniu z powodu choroby.

Kadra w piątek zagra w Bolonii z Włochami, natomiast w poniedziałek podejmie w ERGO ARENIE Chorwację. Oba spotkania będzie można zobaczyć w TVP Sport, choć niewykluczone, że to drugie pokazywane będzie jedynie w Internecie – w tym samym czasie stacja planuje bowiem transmisję meczu siatkarzy Polska – Iran.









Aktualny skład reprezentacji Polski na mecze z Włochami i Chorwacją:

Aaron Cel, silny skrzydłowy, Polski Cukier Toruń

Tomasz Gielo, skrzydłowy, Iberostar Teneryfa (Hiszpania)

Karol Gruszecki, rzucający/niski skrzydłowy, Polski Cukier Toruń

Adam Hrycaniuk, środkowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Łukasz Kolenda, rozgrywający, Trefl Sopot

Kamil Łączyński, rozgrywający, Anwil Włocławek

Marcel Ponitka, rozgrywający, Arka Gdynia

Mateusz Ponitka, rzucający/niski skrzydłowy, Lokomotiw Kubań Krasnodar (Rosja)

AJ Slaughter, rozgrywający, ASVEL Lyon-Villeurbanne (Francja)

Michał Sokołowski, rzucający/niski skrzydłowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Adam Waczyński, rzucający/niski skrzydłowy, Unicaja Malaga (Hiszpania)

Mikołaj Witliński, silny skrzydłowy/środkowy, Arka Gdynia

Przemysław Zamojski, rzucający/niski skrzydłowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

