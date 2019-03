Kamień milowy Adama Waczyńskiego – już 150 meczów w ACB!

Kapitan naszej reprezentacji od 2014 roku kontynuuje piękną karierę na parkietach hiszpańskiej ACB. W ostatni weekend zaliczył swój 150. występ w tej lidze, a jego Unicaja Malaga wygrała 74:63 z poprzednim klubem Polaka – Rio Natura Monbus Obradairo.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Adam Waczyński (29 lat, 198 cm) rozgrywa właśnie swój trzeci sezon w klubie z Malagi. W ostatnim spotkaniu po raz 150 wybiegł na parkiet ligi hiszpańskiej.

Do Unicaji przeniósł się z Rio Natura Monbus Obradoiro, gdzie zaczynał swoją zagraniczną karierę po wyjeździe z Polski, konkretnie z Trefla Sopot. W niedzielę, w swoim jubileuszowym występie wybiegł na parkiet właśnie przeciwko swojemu byłemu klubowi.

Unicaja wygrała 74:63, a kapitan reprezentacji Polski zdobył 7 punktów w 22 minuty gry. Unicaja obecnie zajmuje 5. miejsce w lidze hiszpańskiej i ma taki sam bilans (15-9), co czwarta Valencia.

W lidze hiszpańskiej:

2014/15 Rio Natura Monbus Obradoiro 34 mecze, średnio 21 minut, 12,5 punktu i 41% za 3

2015/16 Rio Natura Monbus Obradoiro 27 meczów, średnio 26 minut, 14,6 punktu i 42% za 3

2016/17 Unicaja Malaga 30 meczów, średnio 18,5 minuty, 8 punktów i 44% za 3

2017/18 Unicaja Malaga 35 meczów, średnio 18 minut, 8,2 punktu i 42% za 3

2016/17 Unicaja Malaga 24 meczów, średnio 17,8 minuty, 5,9 punktów i 33% za 3

Z Unicają Malaga Adam miał także okazję grać w Eurolidze i dwukrotnie w Eurocup. W tym sezonie jego zespół odpadł w tych rozgrywek w ćwierćfinale z Albą Berlin.

GS

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>