Kamienie Milowe: 2000 punktów Marcina Dutkiewicza

Marcin Dutkiewicz przekroczył barierę 2000 punktów na parkietach ekstraklasy. Szymon Szewczyk i Grzegorz Surmacz mają już na koncie po ponad 1000 zbiórek, a Karol Gruszecki oraz Michael Hicks zagrali po 200 meczów.

Karol Gruszecki (Polski Cukier Toruń) – 200 meczów

„Grucha” wybiegając na parkiet w meczu w Radomiu wystąpił po raz 200 w PLK. Do tej pory grał w 4 ekstraklasowych drużynach: Polonii Warszawa (2 mecze), Czarnych Słupsk (53), Stelmecie Zielona Góra (86) oraz Polskim Cukrze Toruń (59).

Michael Hicks (Polpharma Starogard Gdański) – 200 meczów

Amerykanin z polskim paszportem rozegrał swój 200. mecz w PLK, w tym 193. w barwach Kociewskich Diabłów. Poza Starogardem Gdańskim wystąpił w 7 spotkaniach w Baskecie Kwidzyn. To już jego 9. sezon w PLK.

James Florence (Arka Gdynia) – 100 meczów

19. mecz w Arce Gdynia był 100. spotkaniem Jamesa w PLK. Podczas 3 sezonów w Polsce przez dwa występował w Stelmecie Zielona Góra, gdzie rozegrał 81 spotkań.









Marcin Dutkiewicz (TBV Start Lublin) – 2000 punktów

W spotkaniu przeciwko GTK Gliwice, Marcin zapisał na swoim koncie 2000 punkt w PLK. Na dzisiaj ma ich w sumie 2003, co daje średnio 6,55 pkt/mecz.

Artur Mielczarek (Hydrotruck Radom) – 1500 punktów

„Mielony” w spotkaniu przeciwko Treflowi Sopot przekroczył granicę 1500 punktów na parkietach PLK. W dotychczasowej karierze zdobywał punkty dla 5 ekstraklasowych zespołów. 19 oczek dla Śląska Wrocław, 80 dla Turowa Zgorzelec, 158 dla Rosy/HydroTrucka Radom, 374 dla Trefla Sopot oraz 870 dla AZS-u Koszalin. Skrzydłowy średnio w PLK zdobywa 6,1 pkt/mecz.

Szymon Szewczyk (Anwil Włocławek) – 1000 zbiórek

W 207. spotkaniu na polskich parkietach Szewcu zebrał piłkę numer 1000 w PLK. Szczecinianin średnio notuje 4,86 zbiórki w każdym meczu.

Grzegorz Surmacz (AZS Koszalin) – 1000 zbiórek

W zwycięskim spotkaniu przeciwko Polpharmie skrzydłowy AZS-u przekroczył barierę 1000 zbiórek na parkietach PLK. Potrzebował do tego 251 spotkań, co daje średnią ok. 4 zbiórek/mecz

Roman Szymański (TBV Start Lublin) – 500 zbiórek

W telewizyjnym starciu przeciwko GTK Gliwice środkowy lublinian zapisał na swoim koncie 500. zbiórkę w PLK. Szymański zbiera średnio 3,17 piłki/mecz.

Marcin Tobis