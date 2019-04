Kamienie Milowe: 4000 punktów Pawła Kikowskiego!

Strzelec Kinga Szczecin Paweł Kikowski przekroczył, budzącą wielki szacunek, barierę 4000 punktów zdobytych na boiskach ekstraklasy. Po 2000 punktów mają już na koncie Mateusz Kostrzewski i Tomasz Śnieg.

Paweł Kikowski (King Szczecin) – 4000 punktów

„Kiko” osiągnął barierę 4000 punktów w PLK. Pod względem liczby punktów Paweł zajmuje obecnie 79. pozycję w historii polskiej koszykówki. Wśród zawodników grających w tym sezonie zajmuje 4. miejsce, tuż za Filipem Dylewiczem, Łukaszem Koszarkiem i Krzysztofem Szubargą. W trakcie swojej kariery zdobywa średnio 10,7 pkt/mecz. Dla szczecińskiej drużyny zdobył 2241 pkt, Śląska Wrocław 367 oczek, Czarnych Słupsk 227, Trefla Sopot 317, Polpaku Świecie 320, a dla Kotwicy Kołobrzeg 626.

Mateusz Kostrzewski (Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski) – 2000 punktów

Gracz Stali przekroczył 2000 punktów i w tym momencie ma na swoim koncie ich 2073. Średnio w karierze zdobywa 7,74pkt/mecz.

Tomasz Śnieg (Polski Cukier Toruń) – 2000 punktów

Także złamał barierę 2000 punktów. Średnio w meczu zdobywa blisko 6,5 punktu. Z 2024 punktów zdobytych w PLK, tylko 42 oczka zdobył rzutami za 3 punkty.

Przemysław Żołnierewicz (Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski) – 1500 punktów

W 181 spotkaniach, „Żołnierz” zdobył 1503 punkty, co daje średnią 8,3 pkt/mecz.

Daniel Szymkiewicz (Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski) – 1000 punktów

Do osiągnięcia 1000 punktów Daniel potrzebował 191 spotkań w PLK.

Obie Trotter (HydroTruck) – 1000 punktów (obecnie 1050)

Obie również przekroczył 1000 punktów, średnio w Polsce zdobywa ok. 13 pkt/mecz.

Deividas Dulkys (Arka Gdynia) – 500 punktów (obecnie 548)

Filip Put (Miasto Szkła Krosno) – 500 punktów (obecnie 540)

Kacper Radwański (GTK Gliwice) – 500 punktów (obecnie 529)

Rod Camphor (Spójnia Stargard) – 500 punktów (obecnie 527)

Maverick Morgan (GTK Gliwice) – 500 punktów (obecnie 526)

Drew Brandon (AZS Koszalin ) – 500 punktów









Przemysław Zamojski (Stelmet Enea BC Zielona Góra) – 1000 zbiórek

Zielonogórski rzucający w 367 meczach zebrał 1010 piłek, co daje średnio 2,75 zbiórki w meczu.

Jarosław Mokros (Stelmet Enea BC Zielona Góra) – 1000 zbiórek

Mokry zebrał 1005 piłek w 285 spotkaniach, czyli co mecz zapisuje średnio na swoim koncie 3,53 zbiórki.

Damian Kulig (Polski Cukier Toruń) – 250 bloków

Z 253 blokami Damian Kulig znajduje się na 3. miejscu wśród zawodników z największą liczbą bloków w PLK. Wyprzedzili go jedynie Filip Dylewicz i Darrell Harris. Kulig średnio zapisuje co mecz 1,07 bloku.

Adam Łapeta (Arka Gdynia) – 200 bloków (obecnie 207)

Witalij Kowalenko (Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski) – 150 bloków (obecnie 152)

Igor Wadowski (Anwil Włocławek) – 103 mecze

Mecz przeciwko HydroTruckowi Radom był 100 meczem Igora w PLK, obecnie ma na swoim koncie 103 spotkania. Do tej pory występował w dwóch drużynach: AZS Koszalin (86 meczów) a obecnie gra w barwach Anwilu Włocławek w których rozegrał 17 meczów.

Marcin Tobis, @PulsBasketu

