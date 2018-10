Kamienie Milowe: Dwa tysiące Cela, rekord Koszarka

Niezagrożony lider! Łukasz Koszarek przekroczył granicę 2500 asyst w ekstraklasie. Aaron Cel wcelował w okrągłe 2000 punktów. W 1 lidze także „okrągłe rocznice” – 2000 punktów przekroczył Damian Pieloch, a już 1000 ma Damian Cechniak.

PLK

Kosz w dogrywce meczu z Anwilem, który wyprowadził drużynę „Pierników” na prowadzenie okazał się dla Aarona Cela momentem, w którym osiągnął 2000 punktów na boiskach PLK.

Obecny sezon dla Aarona jest już szóstym w polskiej lidze. Występował do tej pory w trzech drużynach: Turów Zgorzelec, Stelmet Zielona Góra i Polski Cukier Toruń. W 217 spotkaniach zdobywa średnio 9,22 pkt/mecz.

Najlepszym sezonem pod względem średniej punktów był „brązowy” sezon z Piernikami 2017/18, w którym zdobywał 12,24 pkt/mecz. Z 2000 punktów skrzydłowy reprezentacji zajmuje 16. miejsce wśród obecnie występujących zawodników w PLK.

Łukasz Koszarek, podczas spotkania w Starogardzie Gdańskim, przekroczył barierę 2500 asyst w polskiej lidze. Z danych od sezonu 2003/04 wynika, że „Koszi” jest liderem w kategorii największej liczby asyst w PLK.

Zielonogórski rozgrywający w dotychczasowej karierze asystuje średnio po 5,12 raza w każdym meczu. Rekordowe 16 asyst rozdał w barwach Trefla Sopot, podczas derbowego spotkania przeciwko Asseco Gdynia. W obecnym sezonie Łukasz notuje średnio 7 asyst. Gdyby utrzymał taką liczbę podań – zaliczyłby najlepszy w karierze sezon pod tym względem.

1LM

W 5. kolejce Bartosz Wróbel rozegrał 100 spotkanie w 1 lidze. W SKK Siedlce rozegrał 42 spotkania. Ta drużyna jest jego trzecią w pierwszoligowych rozgrywkach. Poprzednio występował w MKS Dąbrowa Górnicza oraz AZS AGH Kraków.

Prowadząc do zwycięstwa Enea Astorię Bydgoszcz i zdobywając 20 punktów Paweł Śpica uczcił swój 100. mecz na zapleczu ekstraklasy. Podobnie jak Bartosz Wróbel, Paweł występował w 3 drużynach na przestrzeni 4 sezonów spędzonych w 1 lidze. W bydgoskiej drużynie gra drugi sezon i w jej barwach rozegrał 37 spotkań. Wcześniej w Spójni Stargard rozegrał 39 meczów, a 23 w barwach drużyny z Jaworzna.

Łukasz Ratajczak wybiegł na parkiet po raz 200. Najwięcej spotkań rozegrał w barwach SKK Siedlce (57 meczów). Obecna drużyna KS Księżak Syntex Łowicz jest 8. w karierze 32-letniego centra.

Piotr Niedźwiedzki (Górnika trans.eu Wałbrzych), rzucając 30 punktów w meczu przeciwko Polfarmeksowi Kutno, przekroczył 500 punktów. To jest drugi sezon środkowego w 1 lidze. W sezonie 2017/18 Piotr bronił barw Siarki Tarnobrzeg, gdzie zdobył 400 punktów w 29 spotkaniach. Piotr zdobywa średnio 14,74 punktów/mecz. W tym sezonie średnio notuje 19,33 pkt.

Zawodnik STK Czarni Słupsk, Damian Cechniak zdobył już 1017 punktów na parkietach 1 ligi. Cechniak z każdym sezonem notował coraz więcej punktów – od pierwszego sezonu w barwach Legii Warszawa (53 punkty), w kolejnych w drużynie z Pruszkowa zdobywał odpowiednio 123, 327 i 427 punktów. Po przenosinach do Słupska notuje średnio 14,5 punktu na mecz.

W 9. sezonie, po 247 spotkaniu Damian Pieloch (WKK Wrocław) przekroczył barierę 2000 pkt, co daje 8,46 punktu na mecz (teraz ma koncie 2005). Najlepszy strzelecki sezon zanotował w barwach Sokoła Łańcut w 2012/13, gdzie zdobył 393 pkt, co dawało średnią 12pkt/mecz.

Marcin Tobis

