Kamienie Milowe: Dwa tysiące Szewczyka

Bartosz Diduszko i Szymon Szewczyk przekroczyli barierę 2000 punktów w PLK. Jakub Karolak z Legii Warszawa zaliczył 150. występ w ekstraklasie.

PLK

Grono 250 zawodników, którzy do tej pory zdobyli przynajmniej 2000 punktów w PLK zostało powiększone o kolejnych dwóch. Pierwszy z nich to Bartosz Diduszko, który zdobywając 16 oczek przeciwko Rosie Radom zdobył 2000 punkt na parkietach PLK.

Do dziś niski skrzydłowy „Twardych Pierników” zdobył dla swojej drużyny 686 punktów, po 332 punkty zdobywał zarówno dla Anwilu Włocławek i Startu Lublin, 274 oczka dla WKS Śląsk Wrocław, 193 dla Kotwicy Kołobrzeg, 136 dla Znicza Jarosław i 47 dla Basketu Poznań.

Drugim z zawodników, który w tej kolejce przekroczył 2000 oczek na parkietach PLK jest Szymon Szewczyk. Zawodnik Anwilu Włocławek, po tym jak zdobył 10 punktów w spotkaniu przeciwko Spójni Stargard, ma już na koncie 2006 punktów.

Najwięcej punktów zdobył dla klubu SKK Szczecin – 721, potem 453 punkty w barwach AZS Koszalin, 397 punktów dla Stali Ostrów Wlkp., 237 dla Stelmetu Zielona Góra oraz 198 pkt. dla obecnej drużyny – Anwilu Włocławek.

Udział w wygranym meczu przeciwko Treflowi Sopot był 150 występem Jakuba Karolaka (Legia Warszawa) na parkietach ekstraklasy. Legia jest trzecią drużyną Jakuba w PLK. Do tej pory występował 84 razy w barwach Turowa Zgorzelec, 61 Trefla Sopot i 5-krotnie w zespole z Warszawy.

Granicę 500 punktów w Polsce przekroczył Thomas Davis, zawodnik Polpharmy Starogard Gdański. Amerykanin potrzebował 71 spotkań, co daje średnią ok. 7 pkt/mecz.

1 liga

100. mecz rozegrał Bartłomiej Ornoch, który rozgrywa 3. sezon w barwach Elektrobud-Investment ZB Pruszków. W pruszkowskiej drużynie rozegrał 73 spotkania. Przez 27 meczów bronił barw Legii Warszawa, w sezonach 2014/15 i 2015/16.

Rozgrywający FutureNet Śląsk Wrocław, Norbert Kulon potrzebował 165 meczów na parkietach 1. Ligi, aby przekroczyć barierę 1500 punktów. Zapisał na swoim koncie już 1515 oczek. Taki wynik daje średnią 9,18 pkt/mecz.

Marcin Tobis, @PulsBasketu

