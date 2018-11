Kamienie Milowe: Już 2000 Nowakowskiego

Michał Nowakowski, obecnie grający w Ostrowie, przekroczył barierę 2000 punktów zdobytych w ekstraklasie. Mateusz Dziemba ma ich już na koncie 500. Podobne osiągnięcie zalicza Kamil Zywert w 1 lidze.

Michał Nowakowski (BM Slam Stal ostrów Wielkopolski) – 2000 punktów

”Misiek” potrzebował 258 spotkań, aby przekroczyć barierę 2000 punktów. To już 9. sezon Michała na parkietach PLK. Zdobywał punkty dla takich drużyn, jak: Polonia 2011 Warszawa – 2 pkt, AZS Politechnika Warszawska – 370, Czarni Słupsk – 725, King Szczecin – 529, Anwil Włocławek – 311, BM Slam Stal Ostrów Wlkp. – 65. W każdym meczu średnio rzuca

Mateusz Dziemba (TBV Start Lublin) – 500 pkt

Rogrywki 2018/19 są 5. sezonem Mateusza na parkietach PLK. Do tej pory przez 2 sezony bronił barw MKS Dąbrowa Górnicza, dla którego zdobył 292 punkty. Od 3 lat występuje w TBV Start Lublin, gdzie zdobył 210 punktów. Obecnie Mateusz Dziemba rozgrywa najlepszy sezon w karierze, zdobywa średnio 7.7 pkt/mecz, a w całej karierze jego średnia to 5,1 pkt/mecz.

1 liga mężczyzn

Maciej Klima (Rawlplug Sokół Łańcut) – 400 meczów

Mecz przeciwko Energa Kotwica Kołobrzeg był 400. spotkaniem Macieja Klimy w rozgrywkach 1. Ligi. Podkoszowy Sokoła rozgrywa już 13. sezon na zapleczu ekstraklasy, z czego tylko jeden sezon spędził poza Łańcutem. W sezonie 2008/09 występował w Stali Stalowa Wola, w której rozegrał 28 spotkań.

Kamil Zywert (Rawlplug Sokół Łańcut) – 500 punktów

W tym spotkaniu w Kołobrzegu, Kamil przekroczył barierę 500 punktów w 1. Lidze. Jest to dla tego zawodnika drugi sezon na tym poziomie i drugi w Łańcucie. Łącznie ma na koncie 515 punktów, co przy 50 spotkaniach daje średnią 10,3 punktu/mecz.

Marcin Tobis, @PulsBasketu

