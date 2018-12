Kamienie Milowe: Już 2500 punktów Sokoła!

Michał Sokołowski, grający obecnie w Zielonej Górze, przekroczył barierę 2500 punktów zdobytych w koszykarskiej ekstraklasie. Po 1500 punktów mają już Łukasz Diduszko i Grzegorz Surmacz.

PLK

Dawid Bręk (Spójnia Stargard) – 100 meczów

Wychodząc na boisku w meczu przeciwko Stelmetowi Zielona Góra, Dawid rozegrał 100. spotkanie w PLK. Do tej pory występował w 3 drużynach ekstraklasowych: w Kotwicy Kołobrzeg, gdzie zagrał 60 spotkań, w Mieście Szkła Krosno 31 i w obecnej drużynie Spójni Stargard 9.

Jakub Schenk (King Szczecin) – 100 meczów

W swoim 6. sezonie w PLK Kuba rozegrał 100. spotkanie w PLK. Wcześniej bronił barw Rosy Radom w 26 meczach, Polpharmy Starogard Gdański w 65, a w Kingu Szczecin do dziś zagrał 9 spotkań.

Michael Gospodarek (TBV Start Lublin) – 500 punktów

W 125. meczu w PLK rozgrywający Startu Lublin zdobył swój 500. punkt. W barwach lublinian zdobył 253 punkty w 42 spotkaniach, dla Turowa Zgorzelec 160 pkt w 73 meczach oraz 78 oczek w 10 meczach dla Kotwicy Kołobrzeg. Michael średnio w PLK zdobywa 4 pkt/mecz.

Piotr Śmigielski (Trefl Sopot) – 1000 punktów

Do przekroczenia granicy 1000 punktów rzucający Trefla Sopot potrzebował 129 meczów. W ostatniej ligowej kolejce zatrzymał swój licznik na 1005 punktach, co daje średnią 7,79 pkt/mecz. Aż 768 punktów zdobył dla sopocian, a pozostałe 232 punkty zdobywał dla Startu Lublin.

Łukasz Diduszko (King Szczecin) – 1500 punktów

Zdobywając 7 punktów w meczu z TBV Startem Lublin, Łukasz przekroczył granicę 1500 punktów na parkietach PLK. Na dziś skrzydłowy Kinga ma zdobytych 1506 punktów w 259 meczach, co średnio daje 5,82 pkt/mecz. W dotychczasowej karierze zdobywał punkty dla: AZS Koszalin – 118, Znicza Jarosław – 63, Kotwicy Kołobrzeg – 303, Startu Lublin – 172, Polpharmy Starogard Gdański – 511 oraz obecnej drużyny Kinga Szczecin – 339 punktów.

Grzegorz Surmacz (AZS Koszalin) – 1500 punktów

Rozgrywając (przeciwko Legii) swój najlepszy mecz w tym sezonie, Grzegorz przekroczył 1500 punktów zdobytych w PLK. Najwięcej zdobył w barwach Czarnych Słupsk – 569. Do tego w AZS-ie Koszalin – 389, Anwilu Włocławek – 242, Stali Ostrów Wlkp. – 186, Baskecie Poznań – 89, Trefl Sopot – 45. Średnio zdobywa 6,27 pkt/mecz.

Michał Sokołowski (Stelmet Enea BC Zielona Góra) – 2500 punktów

W 247. meczu „Sokół” przekroczył 2500 punktów na parkietach PLK. Obecnie ma na swoim koncie 2514 punktów, co daje średnio 10,18 pkt/mecz. Stelmet jest 3. drużyną Michała w PLK. Dla Anwilu Włocławek zdobył 501 punktów, dla Rosy Radom 1838 oczek, a teraz już 175 dla Stelmetu Zielona Góra.









1 liga

Maksym Kulon (GKS Tychy) – 100 meczów

9. mecz w barwach GKS Tychy był jednocześnie 100. meczem Maksyma w 1 lidze. GKS jest 4. drużyną w której występuje na zapleczu ekstraklasy. Najwięcej spotkań rozegrał w WKS Śląsk Wrocław – 43, kolejno Zetkam Doral Nysa Kłodzka – 31, Jamalex Polonia 1912 Leszno – 17.

Karol Michałek (FutureNet Śląsk Wrocław) – 100 meczów

Wygrane derby Wrocławia był 100. spotkaniem centra Śląska Wrocław. W barwach Śląska rozegrał 46 meczów, we wcześniejszych latach bronił barw Noteci Inowrocław – 50, a w Częstochowie wystąpił tylko 4 razy.

Łukasz Bodych (Energa Kotwica Kołobrzeg) – 2000 punktów

To już 9. sezon Łukasza Bodycha na parkietach 1 ligi. W ostatnim spotkaniu przekroczył granicę 2000 punktów. Łukasz zdobywa średnio 7,73 pkt/mecz. Dla obecnej drużyny w ciągu 3 sezonów zdobył już 889 oczek. W poprzednich latach występował także w GTK Gliwice, dla których zdobył 244 punkty, a najdłużej bronił barw Spójni Stargard – zdobywając tam 875 punktów.

Jan Grzeliński (KS Księżak Syntex Łowicz) – 1000 punktów

Rozgrywający KS Księżak Syntex Łowicz w obecnym sezonie zdobył już 219 punktów, dzięki czemu przekroczył granicę 1000 punktów w 3 sezonie na parkietach 1 ligi. Podczas pierwszoligowej kariery Janek zdobywa średnio 12pkt/mecz. Broniąc barw WKS Śląsk Wrocław zdobył 398 punktów, a w WKK Wrocław 391.

Marcin Tobis, @PulsBasketu

