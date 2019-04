Kamienie Milowe: Już 3000 punktów Michała Chylińskiego!

Epokowe bariery w wykonaniu dwóch cenionych, polskich strzelców – Michał Chyliński przekroczył barierę 3000 punktów w ekstraklasie, a Piotr Pamuła osiągnął granicę 2000. Quinton Hosley i Michał Gabiński mają już po 1500 punktów na koncie.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Michał Chyliński (Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski) – 3000 punktów

322 spotkania potrzebował „Chylu” do przekroczenia granicy 3000 punktów na parkietach PLK, średnio zdobywa 9,33 pkt/mecz. Michał zdobywał punkty dla Astorii Bydgoszcz (144), Turowa Zgorzelec(1833), Anwilu Włocławek(383) i BM Stali Ostrów Wielkopolski (644).

Piotr Pamuła (Spójnia Stargard) – 2000 punktów

W spotkaniu przeciwko Stali Piotr przekroczył barierę 2000 punktów w ekstraklasie. Obecnie ma na koncie już 2012 punktów, co daje średnią 8,38 pkt/mecz. Były reprezentant Polski występował w 7 drużynach PLK. Punkty zdobył w barwach MKS-u Dąbrowa Górniczej – 762, AZS Politechnika Warszawska – 373 punkty, Spójni Stargard – 275, Polonii 2011 Warszawa – 198, Anwilu Włocławek – 173, AZS Koszalin – 122 oraz Asseco Gdynia -109.

Quinton Hosley (Stelmet Enea BC Zielona Góra) – 1500 punktów

„Q” przekroczył 1500 punktów zdobytych w PLK. Dokładnie ma na koncie 1502 oczka, zdobyte przez cztery sezony, w dwóch drużynach, w trakcie 117 meczów – daje to średnio 12,84 pkt/mecz. Większość, bo 1291 punktów zdobył dla Stelmetu Zielona Góra, a pozostałe 211 w barwach Anwilu Włocławek.

Michał Gabiński (MKS Dąbrowa Górnicza) – 1500 punktów

„Gabi” potrzebował 330 spotkań do zdobycia swoich 1500 punktów na parkietach PLK, co średnio daje 4,55 pkt/mecz. Obecny sezon to już 13. rozgrywki Michała w ekstraklasie. Do tej pory występował w 6 drużynach, dla których zdobywał: 88 punktów w Anwilu Włocławek, 195 w Stali Salowa Wola, 311 w Turowie Zgorzelec, 293 dla WKS Śląska Wrocław oraz 259 dla MKS-u Dąbrowa Górnicza.

Jacek Jarecki (AZS Koszalin) – 1000 punktów

W 186 meczach zdobył 1006 punktów, co daję średnią 5,40 pkt/mecz. Obecny sezon jest ósmym sezonem w PLK. Bronił barw 6 drużyn: Polpharmy Starogard Gdański, Stali Stalowa Wola, Turowa Zgorzelec, Polfarmeksu Kutno oraz obecnie – AZS-u Koszalin.

Torey Thomas (AZS Koszalin) – 500 asyst

W ostatnim czasie rozgrywający „Akademików” osiągnął barierę 500 asyst w PLK. Ma na swoim koncie 527 asyst, uzbieranych w 97 spotkaniach, co daje średnią 5,43 asysty/mecz. Thomas bronił barw trzech zespołów: w sezonie 2010/11 Turowa Zgorzelec (233 asysty), w 2015/16 Rosy Radom (194 asysty) i w obecnie AZS-u Koszalin (100 asyst).

Marcin Tobis

NBA na żywo i ZA DARMO – można oglądać na stronie PZBUK! >>