Łukasz Wiśniewski, obrońca „Twardych Pierników”, przekroczył barierę 3500 tysięcy punktów w koszykarskiej ekstraklasie i jest bliski miejsca w Top100 strzelców w historii PLK. Jakub Karolak osiągnął 1500 punktów w karierze.

Łukasz Wiśniewski (Polski Cukier Toruń) – 3500 punktów

W ostatnim meczu ćwierćfinałowym przeciwko Kingowi Szczecin zdobył swój 3500. punkt w PLK. Średnio zdobywa 9,38 punktu/mecz. W dotychczasowej karierze punktował dla: obecnej drużyny Twardych Pierników (1243 oczka), AZS-u Koszalin (647), Trefla Sopot (491), Turowa Zgorzelec (432), Polpharmy Starogard Gdański (256), Śląska Wrocław (183), Czarnych Słupsk (59) oraz Polpaku Świecie (34). „Wiśni” brakuje tylko 26 punktów, aby wskoczyć do TOP100 strzelców PLK.

Jakub Karolak (Legia Warszawa) – 1500 punktów

Świetne play offy w wykonaniu Jakuba Karolaka znacznie przyspieszyły zdobycie 1500. punktu w PLK. Na dziś ma ich 1546, zdobytych w 176 meczach, co daje średnio 8,78 punktu w każdym spotkaniu. Rzucający Legii rozegrał najlepszy sezon w karierze, zdobywając 461 punktów. Pozostałe punkty notował w Turowie Zgorzelec (490 punktów w 3 sezony) oraz Treflu Sopot (595 punktów w 2 sezony).

Chase Simon (Anwil Włocławek) – 1000 punktów

Do przekroczenia 1000 punktów Simon potrzebował 67 spotkań w PLK. Na swoim koncie ma obecnie 1006 punktów, co daje średnią 15,02 pkt/mecz. 59 punktów Chase rzucił w barwach Siarki Tarnobrzeg, pozostałe zdobywał w koszulce Anwilu Włocławek.

Mateusz Bartosz (King Szczecin) – 1000 zbiórek

W 242. spotkaniu w PLK Mateusz Bartosz przekroczył barierę 1000 zbiórek. Mateusz średnio zbiera 4,15 piłki/mecz. Z 1003 zbiórkami Bartosz zajmuje 5.1 miejsce w klasyfikacji największej liczby zbiórek w PLK. Aby wskoczyć do TOP50 musi przegonić Jarosława Mokrosa, który obecnie wyprzeda go o 2 zbiórki.

Marcus Ginyard (Arka Gdynia) – 500 zbiórek

Markus Ginyard zebrał 500. piłkę na polskich parkietach. Do osiągnięcia tego kamienia milowego Marcus potrzebował 124 meczów, co daje średnią 4,04 zbiórki/mecz.

Bartłomiej Wołoszyn (Arka Gdynia) – 400 meczów

Czwarte spotkanie ćwierćfinału Arka Gdynia – Legia Warszawa było 400. meczem w PLK Bartłomieja Wołoszyna. Arka Gdynia jest jego 5. klubem w najwyższej klasie rozgrywek w Polsce. Do tej pory „Wołek” bronił barw Anwilu Włocławek (168 meczów), MKS-u Dąbrowy Górniczej (88), AZS-u Koszalin (70), Polfarmexu Kutno (61) i obecnie Arki Gdynia (14). Z 401 meczów 188 rozpoczynał w wyjściowym składzie. W klasyfikacji największej liczby meczów w PLK wskoczył do TOP50, wyprzedzając Andrzeja Adamka.

