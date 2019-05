Kamienie Milowe: Leończyk i Michalak z okrągłymi osiągnięciami

Paweł Leończyk sezon w Treflu Sopot skończył przekraczając barierę 4000 punktów zdobytych w ekstraklasie. Michał Michalak, strzelec grający obecnie w Anwilu Włocławek, ma już ich na koncie 2500.

Paweł Leończyk (Trefl Sopot) – 4000 punktów

„Leon” zdobywając swoje ostatnie punkty w sezonie 2018/19, zaliczył 4000. punkt w PLK. Do osiągnięcia tego kamienia milowego potrzebował 453 spotkań, co daje średnią 8,83 pkt/mecz. Do tej pory w PLK zdobywał punkty dla: Trefla Sopot (1241 punkty), Czarnych Słupsk (982), Anwilu Włocławek (770), AZS-u Koszalin (436), Kinga Szczecin (317), Polpharmy Starogard Gdański (203), Turowa Zgorzelec (47), Komfortu Stargard Szczeciński (4).

Michał Michalak (Anwil Włocławek) – 2500 punktów

Zdobywając 4 punkty w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym ze Stalą, Michał przekroczył barierę 2500 punktów na parkietach PLK. Rzucający mistrzów Polski podczas swojej kariery w PLK zdobywa średnio 10,64 pkt/mecz. Michalak punktował dla: Trefla Sopot (973 punkty), Turowa Zgorzelec (468), Polskiego Cukru Toruń (363), Anwilu Włocławek (236), ŁKS-u Łódź (224) oraz AZS-u Politechniki Warszawskiej (137).

Jarvis Williams (HydroTruck Radom) – 500 punktów

Środkowy radomian w ostatnim meczu rundy zasadniczej przekroczył barierę 500 . punktów w polskiej ekstraklasie. Amerykanin potrzebował tylko 31 spotkań do osiągnięcia tej bariery. W dotychczasowej karierze występował w WKS Śląsku Wrocław (21 meczów) i ostatnio w HydroTruck Radom (10). Jarvis w Polsce zdobywa średnio 16,48 pkt/mecz.

Marcin Tobis

