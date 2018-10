Kamienie Milowe: Pół tysiąca Filipa Matczaka

Zawodnik Stelmetu Enei BC przekroczył barierę 500 zbiórek na parkietach PLK. Okrągłe liczby zaliczyli także zawodnicy w 1. lidze – Dorian Szyttenholm (Enea Astoria) ma już na koncie 2500 punktów.

Dla Filipa Matczaka (25 lat) to już 8. sezon w PLK. Podczas ostatniego ligowego spotkania zapisał na swoim koncie 500. zbiórkę na parkietach polskiej ekstraklasy. Do tej pory bronił barw dwóch drużyn” Stelmetu Zielona Góra oraz Asseco Gdynia. Dla zespołu z Pomorza zebrał 383 piłki.

Po raz 100. w 1 lidze wystąpili Adrian Kordalski (STK Czarni Słupsk) oraz Michał Sadło (AZS AGH Kraków). Adrian ma za sobą 96 spotkań w barwach drużyny z Pruszkowa i 4 w „Czarnych Panterach”. Natomiast Michał podczas swojej kariery występował w pięciu zespołach: MOSiR Krośno (18 meczów), Zagłebiu Sosnowiec (21), Rosie Radom (53), Sokole Łańcut (3) i obecnie AZS AGH Kraków (5).

Trzeci sezon Radosława Trubacza, 79 rozegranych spotkań w barwach Jamalex Polonia 1921 Leszno i przekroczona właśnie bariera 500. punktów na parkietach 1. Ligi. W pierwszym sezonie zdobył 152 punkty, w kolejnym liczbę punktów zwiększył do 330 oczek. W obecnych rozgrywkach na swoim koncie zapisał 42 punkty.

W trakcie meczu przeciwko FutureNet Śląskowi Wrocław, zdobywając swój 19. punkt Rafał Król zdobył 1500, punkt na boiskach 1 ligi. W SKK Siedlce Rafał występuje już 3. sezon i zdobył tu 890 oczek, w 66 rozegranych spotkaniach. Podczas pierwszoligowej kariery zawodnik ten występował jeszcze w Starcie Lublin i UMKS Kielce dla których zdobywał odpowiednio 303 i 312 punktów.

Dorian Szyttenholm w karierze występował w 3 drużynach na przestrzeni 10 pierwszoligowych sezonów. W debiutanckim sezonie zdobył 183 punkty dla Kageru Gdynia. Po roku przerwy powrócił w barwach Tarnovii Tarnowo Podgórne, gdzie rzucił 157 oczek. 2166 punktów zdobył w barwach bydgoskiej Astorii, w której rozgrywa swój 8. Sezon w 1 lidze. Oznacza to, że w miniony weekend przekroczył barierę 2500 punktów!

Miód na nasze serca! Kluby PLK i 1 ligi mężczyzn także zaczęły liczyć #KamienieMilowe zawodników w swoich barwach.

W ubiegłym tygodniu Mateusz Kostrzewski zdobył 400. punkt, a Szymon Szewczyk 200. w barwach Anwilu Włocławek

🏀 @kostus3 rzucił 10 punktów w Sopocie i dzięki temu przekroczył barierę 400. oczek w barwach Anwilu (łącznie 407). 🏀 Szewcu rzucił 5 oczek przeciwko Treflowi i dzięki temu przekroczył barierę 200. punktów dla Rottweilerów (202).#GłodniZwycięstw @PLKpl #plkpl pic.twitter.com/g4lQZRwpDV — Klub Koszykówki Włocławek (@Anwil_official) October 20, 2018

Niedawno w drużynie Jamalex Polonii 1912 Leszno 1000. punkt zdobył Stanferd Sanny. Także gratulujemy!

Udało się! Stanferd Sanny przekroczył magiczną granicę 1000 punktów zdobytych w barwach Polonii! 🚀 Brawo Stanferd Sanny! 👏 Masz tę moc! 💪🏀 Opublikowany przez Jamalex Polonia 1912 Leszno Środa, 17 października 2018

Marcin Tobis, @PulsBasketu

