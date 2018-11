Kamienie Milowe: Pół tysiąca Kinga, duże rocznice Jakuba Dłuskiego

Shawn King ma już na koncie 500 punktów na parkietach ekstraklasy. Potężne osiągnięcia na koncie Jakuba Dłuskiego – grający w Bydgoszczy środkowy przekroczył bariery 3000 punktów i 2000 zbiórek w 1 lidze.

PLK

Kacper Borowski – skrzydłowy TBV Start Lublin rozegrał swoje 150 spotkanie w PLK. Obecny sezon jest jego 6. w karierze, do tej pory bronił barw 3 drużyn. Swój pierwszy mecz rozegrał 13 października 2013 roku w Czarnych Słupsk, gdzie występował przez 3. sezony i rozegrał 87 meczów. W Turowie Zgorzelec zagrał 57 spotkań, a w drużynie z Lublina 6.

Shawn King – środkowy BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski potrzebował 42 spotkań, aby przekroczyć barierę 500. punktów w PLK. Na dziś ma na koncie 501 oczek, co oznacza że średnio zdobywa 11,93 pkt/mecz.

Łukasz Majewski – podczas występu przeciwko GTK Gliwice asystował po raz 500. Do osiągnięcia tego kamienia milowego „Maja” potrzebował 426 spotkań.

1 liga mężczyzn

Tomasz Nowakowski (500 zbiórek) – przy okazji rywalizacji z liderem rozgrywek Rawlplug Sokół Łańcut skrzydłowy Pogoni Prudnik zebrał piłkę nr 500. Obecnie zawodnik ma zapisane na koncie 505 zbiórek, które zaliczał przez 156 spotkań.

Przemysław Wrona (500 zbiórek) – środkowy Kotwicy Kołobrzeg przeciwko Elektrobud-Investment ZB Pruszków zgarnął piłkę numer 500. Do zapisania na koncie 503 zbiórek Przemek potrzebował 126 spotkań, co daje 3,99 zbiórki w każdym meczu.

Adrian Kordalski (500 asyst) – rozgrywający STK Czarni Słupsk w meczu przeciwko WKK Wrocław asystował po raz 500. W I lidze Adrian ma już 519 asyst w 104 meczach. Rozgrywki 2018/19 to 4. sezon Adriana w lidze, a w klasyfikacji najlepszych podających jest już na 44. pozycji. Notuje aż 8.8 asysty/mecz, może więc szybko wskoczyć do TOP 30.

Maciej Maj (1000 punktów) – środkowy GTK Tychy, zdobywając 26 punktów przeciwko AZS AGH Kraków przekroczył okrągłą barierę 1000 punktów w lidze. Dorzucając w ostatnim spotkaniu 4 oczka, do dziś zebrał ich 1028 w 195 spotkaniach.

Robert Cetnar (1000 punktów) – 180 meczów potrzebował gracz Elektrobud-Investment ZB Pruszków, aby przekroczyć 1000 punktów w I lidze. W karierze skrzydłowy zdobywa średnio 5,62 punktu/mecz.

Mikołaj Stopierzyński (1000 punktów) – trzecim zawodnikiem, który przekroczył granicę 1000 punktów na zapleczu PLK jest zawodnik KS Księżaka Syntex Łowicz. Mikołaj rozegrał 113 meczów, zdobywa średnio 8,58 punktu/mecz.

Jakub Dłuski (2000 zbiórek, 3000 punktów) – jest 7. zbierającym i 106 punktującym w I lidze. Obecny gracz Enea Astorii Bydgoszcz ma już na koncie 3005 pkt i 2006 zbiórek na zapleczu ekstraklasy. Do osiągnięcia tych kamieni milowych Jakub potrzebował 270 meczów. Występował w 5 drużynach na przestrzeni 10 sezonów w 1 Lidze. Średnio w karierze notuje 11,13 punktu i 7,43 zbiórki na mecz w 1 lidze.

Marcin Tobis, @PulsBasketu

