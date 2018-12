Kamienie Milowe: Półtora tysiąca Filipa Matczaka

Już 1500 punktów w karierze w PLK ma na koncie Filip Matczak. Jego klubowy kolega Przemysław Zamojski przekroczył barierę 350 meczów w ekstraklasie. Okrągłe „rocznice” zaliczyli także Aaron Broussard i James Florence.

Energa Basket Liga

Przemysław Zamojski (Stelmet Enea BC Zielona Góra) -350 meczów

Wybiegając na parkiet przeciwko Twardym Piernikom, „Zamoj” rozegrał 350 spotkanie na parkietach PLK. Pozwoliło mu to wskoczyć do TOP 80 klasyfikacji graczy z największą liczbą rozegranych spotkań w PLK. Wśród zawodników, którzy obecnie występują, zajmuje 10 miejsce. Do tej pory Przemek rozegrał 216 meczów w barwach Stelmetu Zielona Góra, a pozostałe w drużynach Asseco Prokom Sopot/Gdynia, Asseco Gdynia i Trefla Sopot.

Aaron Broussard (Anwil Włocławek) – 500 punktów

W meczu przeciwko Miastu Szkła Krosno, rozgrywając najlepsze spotkanie po powrocie do Polski Aaron, przekroczył 500 punków na polskich parkietach. Dla mistrzów Polski w 3 meczach zdobył 34 punkty, a w barwach MKS-u Dąbrowa Górnicza 485 oczek w 34 spotkaniach. Średnio amerykański rozgrywający zdobywa 14,07 pkt/mecz.

James Florence (Arka Gdynia) – 1000 punktów

W 3. sezonie w Polsce James przekracza barierę 1000 punktów. W obecnym sezonie dla Arki Gdynia zdobył 109 punktów, natomiast w dwóch poprzednich, broniąc barw Stelmetu Zielona Góra, swoim rywalom rzucił 903 oczka. Były MVP zdobywa średnio w Polsce 11,24 pkt/mecz.

Filip Matczak (Stelmet Enea BC Zielona Góra) – 1500 punktów

216 spotkań potrzebował Filip do zdobycia 1500 punktu w PLK, z czego 304 punkty zdobył w koszulce Stelmetu, a 1196 dla drużyny z Gdyni. „Fifi” średnio w PLK notuje 6,96 pkt/mecz.









1 liga mężczyzn

Patryk Pełka (STK Czarni Słupsk) – 1500 punktów

Zdobywając 4. punkt w spotkaniu przeciwko GKS Tychy, Patryk Pełka zdobył 1500. punkt w 1. lidze. W tym sezonie zanotował już 146 punktów dla drużyny ze Słupska, we wcześniejszych latach zdobywał je dla R8 Basket Kraków – 384 pkt, Miasto Szkła Krosno – 366, Startu Lublin – 337, AZS Politechnika Warszawska – 240 oraz Polonii Warszawa – 47 oczek. W 1. lidze Patryk średnio zdobywa 8 pkt/mecz.

Adrian Kordalski (STK Czarni Słupsk) – 1000 punktów

Rozgrywający STK Czarnych Słupsk zdobywając 7. punkt w meczu przeciwko FutureNet Śląskowi Wrocław zdobył 1000. punkt na parkietach 1. Ligi. W obecnym sezonie zdobył 143 oczka w barwach zespołu ze Słupska, a 862 punkty rzucił wcześniej dla drużyny z Pruszkowa. Obecnie zawodnik ma na koncie 1005 punktów, co daje średnio 9,39 pkt/mecz.

Paweł Śpica (Enea Astoria Bydgoszcz) – 1000 punktów

W 106. meczu na parkietach zaplecza PLK Paweł Śpica osiągnął barierę 1000 punktów. Do tej pory zdobywał punkty dla MCKiS Jaworzno – 218, Spójni Stargard – 198, Astorii Bydgoszcz – 584. Średnio Paweł zdobywa 9,43 pkt/mecz.

Łukasz Ratajczak (KS Księżak Syntex Łowicz) – 1000 zbiórek

207 spotkań w 1. lidze potrzebował Łukasz Ratajczak do zebrania piłki nr 1000. Podkoszowy zapisuje na swoim koncie średnio 4,8 zbiórki/mecz.

Damian Janiak (Energa Kotwica Kołobrzeg) – 500 asyst

Kołobrzeski skrzydłowy w spotkaniu przeciwko SKK Siedlce zapisał na swoim koncie 500. asystę na parkietach 1. Ligi. Zawodnik średnio asystuje ok. 3 razy w meczu.

Marcin Tobis, @PulsBasketu

