Kamienie Milowe: Trzy setki Michała Chylińskiego

Były reprezentant Polski, Michał Chyliński, zagrał swój 300. mecz na parkietach ekstraklasy. Środkowy z Torunia, Cheikh Mbodj, zdobył już 1000 punktów w PLK. Są też okrągłe rocznice z boisk BLK i pierwszej ligi.

PLK

Podczas meczu Legia Warszawa – BM Slam Stal ostrów Wielkopolski po raz 300. wybiegł na parkiet PLK Michał Chyliński. Do tej pory „Chylu” występował w 4. drużynach polskiej ekstraklasy. Najwięcej spotkań rozegrał w barwach Turowa Zgorzelec (180 meczów), we Włocławku wystąpił w 51 meczach, 44 razy zagrał w koszulce Stali Ostrów Wlkp., a 25 spotkań rozegrał w swoim debiutanckim sezonie w PLK – w Astorii Bydgoszcz.

Cheik Mbodj, zdobywając swoje pierwsze punkty w meczu przeciwko AZS Koszalin, zapisał na koncie 1000. punkt w Polskiej Lidze Koszykówki. To 4. sezon Senegalczyka w Polsce, występował w dwóch drużynach – Czarnych Słupsk i Polskim Cukrze Toruń. Dla „Czarnych Panter” zdobył 437 punktów, a dla toruńskich „Pierników” 568.

BLK

W swoim 67. spotkaniu w barwach PGE MKK Siedlce, Oksana Mołłowa zdobyła 1000. pkt. na parkietach BLK. Dla Ukrainki to 4 sezon w Polsce – od rozgrywek 2015/16 nieprzerwalnie reprezentuje barwy siedleckiej drużyny.

1 liga mężczyzn

W 9. sezonie na parkietach 1 ligi, swoje 200. spotkanie rozegrał Michał Jankowski. W obecnej drużynie, GKS Tychy, Michał wystąpił 35 razy. Najwięcej razy przywdziewał barwy Polonii 2011 Warszawa (101). Występował również w AZS Politechnika Warszawska (28), Sportowca Częstochowa (25), Polskiego Cukru Siden Toruń (11).

Mikołaj Grod (Enea Astoria Bydgoszcz) i Nikodem Sirijatowicz (SKK Siedlce) rozegrali swoje 100. mecze w I lidze. Dla Mikołaja jest to 5. sezon na tym poziomie rozgrywek, z czego 3 spędził w zespole z Bydgoszczy. Pozostałe dwa sezony rozegrał w Inowrocławiu. W Astorii wystąpił w 52 spotkaniach, a w Noteci 48.

Nikodem do osiągnięcia tego kamienia milowego potrzebował 4 sezonów. Obecnie występuje w SKK Siedlce (2 mecze), w latach 2016-18 bronił barw Jamalex Polonii 1912 Leszno (66), a w sezonie 2014/15 grał w BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski (32).

W meczu na szczycie 3. kolejki 1. Ligi FutureNet Śląsk Wrocław – Jamalex Polonia 1912 Leszno, Aleksander Dziewa przekroczył granicę 500. punktów na parkietach zaplecza PLK. Dokonał tego w 35 występie, co daje średnią 14,7 pkt na mecz.

Łukasz Frąckiewicz z Enea Astoria Bydgoszcz zapisał na swoim koncie 100 zbiórkę na atakowanej tablicy.

Marcin Tobis, @PulsBasketu

