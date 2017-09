Kamil Chanas też już hasa w I lidze

32-letni strzelec zdobył 18 punktów dla Polonii Leszno w wygranym meczu z Notecią. Aż 16 rzucił już w pierwszej połowie.

Transfer dwukrotnego mistrza Polski ze Stelmetem, który w sumie ma 9 medali z PLK, był hitem w I lidze – Jamalex Polonia 1912 Leszno, pozyskując wychowanka Śląska, zasygnalizowała, że mierzy wysoko.

A Kamil Chanas już w pierwszym meczu potwierdził, że na poziomie I ligi może błyszczeć. Już w pierwszej połowie zdobył 16 ze swoich 18 punktów, Polonia prowadziła w Inowrocławiu 56:33. Cały mecz łatwo wygrała 102:58 i została pierwszym liderem przed R8 Basket Kraków, w którym błysnął inny były gracz PLK Michael Hicks (26 punktów).

Chanas grał przez niespełna 24 minuty i był najlepszym strzelcem drużyny z Leszna. Trafił 6 z 12 rzutów z gry, miał 6/7 z wolnych. Do tego zaliczył 4 przechwyty, 3 asysty, wymusił też 6 fauli.

W 2. kolejce Polonia zagra u siebie z Siarką Tarnobrzeg.

Wyniki 1. kolejki:

Zetkama Doral Nysa Kłodzko – Sokół Łańcut 75:80

Polfarmex Kutno – Śląsk Wrocław 86:74

Pogoń Prudnik – SKK Siedlce 76:64

Siarka Tarnobrzeg – GKS Tychy 72:81

Spójnia Stargard – Elektrobud-Investment ZB Pruszków 85:65

R8 Basket Kraków – KK Warszawa 84:58

Energa Kotwica Kołobrzeg – Biofarm Basket Poznań 49:69

Noteć Inowrocław – Jamalex Polonia 1912 Leszno 58:102

Pauzowała Enea Astoria Bydgoszcz.

