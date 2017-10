Kamil Hanke – są asysty, jest triple-double

22-letni rzucający Politechniki Gdańskiej miał 13 punktów, 10 zbiórek i 11 asyst w wygranym 76:62 meczu z Gryfem Goleniów. To drugie triple-double minionego weekendu w II lidze.

W takich butach gra LeBron James – zobacz kolekcję >>

W sobotę wciąż rzadko spotykanym w Polsce osiągnięciem popisał się Michał Warchowski z Domino Inowrocław, w niedzielę swoją linijkę statystyczną dopisał Kamil Hanke. Wychowanek Trefla Sopot, który wrócił do Politechniki po grze we Włocławku i Kołobrzegu, bardzo dobrze spisał się w spotkaniu z Gryfem Goleniów.

Hanke wyróżnił się przede wszystkim asystami, bo 13 punktów to nie jest dla niego wynik wyjątkowy, na deskach też potrafi powalczyć. Ale w tym sezonie, w sześciu poprzednich meczach, miał ledwie 8 asyst – teraz, z Gryfem, miał ich aż 11.

22-letni gracz o wzroście 192 cm w sezonie 2015/16 był zawodnikiem Anwilu Włocławek, wystąpił w 11 spotkaniach PLK zaliczając krótkie epizody. W poprzednim sezonie grał w I lidze w Kotwicy Kołobrzeg, ale tam miał tylko 3,6 punktu oraz 2,1 zbiórki w średnio 17 minut.

Póki co, najlepiej czuje się w II lidze.

ŁC

W takich butach gra LeBron James – zobacz kolekcję >>