Kamil Łączyński – trafiał trójki niczym rzuty wolne!

Fantastyczne 9/10 z dystansu w całej serii z PGE Turowem, do tego pełna kontrola na rozegraniu. Kamil Łączyński zagrał świetną serię ćwierćfinałową, pozytywnie zaskakując skutecznością rzutów za 3 punkty.

Niedzielne zwycięstwo Anwilu w Zgorzelcu (93:72) było najlepszym występem kapitana drużyny z Włocławka w sezonie. Zdobył 20 punktów, miał 7 asyst i 4 przechwyty. Trafił doskonałe 7/8 z gry, w tym rewelacyjne 5/5 z dystansu.

W całej, 3-meczowej serii z Turowem Kamil Łączyński pokazał koncentrację i skuteczność w rzutach z daleka. We wcześniejszych spotkaniach trafiał po identyczne 2/2. Oznacza to, że łącznie w ćwierćfinale trafił 9 z 10 prób. Skuteczność 90% to marzenia każdego zawodnika stającego na linii rzutów wolnych, a co dopiero z dystansu…

Anwil jako zespół w całej tej serii zaliczył imponujące 54.3 % rzutów z gry, w tym 47.% za 3 punkty. W ostatnich tygodniach „Łączka” opuszczał mecze z powodu urazów, ale jak widać przerwa nie przeszkodziła mu w zachowaniu formy. W całym sezonie trafiał 33.6 % rzutów z dystansu, więc to jego 90% z ćwierćfinałów naprawdę robi wrażenie. A wrażenie robią przecież także asysty:

