Kamil Łączyński – do trzech razy medal?

28-letni rozgrywający po najlepszym sezonie w karierze może sobie powiedzieć „Do trzech razy sztuka!” i znów ruszyć z Igorem Miliciciem po realny sukces dla Włocławka.

Nowy kontrakt Kamila Łączyńskiego z Anwilem to żadne zaskoczenie. O przedłużeniu umowy rozmawiano już przed play-off, wiele było uzgodnione, ale odpadnięcie z Czarnymi zatrzęsło ziemią we Włocławku i odsunęło porozumienie.

Potem Anwil złożył początkowo niezbyt satysfakcjonującą ofertę rocznego kontraktu, a zawodnik rozmawiał o dwuletniej umowie z Treflem Sopot, ale w sumie wiadomo było, że „Łączce” najbliżej do Włocławka.

Przede wszystkim ze względu na trenera Igora Milicicia, z którym Łączyński – od czasów wspólnej gry w Koszalinie – ma dobry kontakt. Chorwat zaufał mu, stawiał na niego w ważnych momentach, a ten odpłacał mu się dobrą grą – w minionym sezonie „Łączka” notował średnio po 7,6 punktu oraz 5,4 asysty, pełnił też rolę nieformalnego kapitana, spajał zespół.

Do szczęścia zabrakło tylko sukcesu, dlatego teraz ambitny gracz może podejść do sezonu z jeszcze większą determinacją – Łączyński dopełnił polski zestaw, który z Pawłem Leończykiem, Jarosławem Zyskowskim, Michałem Nowakowskim i Rafałem Komendą wygląda bardzo solidnie. Przy dobrym doborze obcokrajowców Anwil znów będzie mógł patrzeć w stronę medalu.

Na razie włocławianie zakontraktowali tylko strzelca Mylesa McKaya, kolejne ruchy to uzupełnienie polskiej rotacji słabszym graczem, sprowadzenie dynamicznego zawodnika na pozycje 2-3, no i podpisanie pierwszego środkowego.

