Kamil Łączyński zwycięski – ale się rozrzucał!

W serii z Czarnymi trafia 45 proc. trójek, a przecież przed najważniejszym rzutem w Słupsku, trafił na wygraną w zaciętym meczu w także gorącym Ostrowie. „Łączka” ciągnie Anwil w górę.

Obserwując grę 28-letniego rozgrywającego widać, że im trudniej, im goręcej, tym dla niego lepiej. Niby każdy koszykarz powie, że pełna hala, mecze o wysoką stawkę, kluczowe spotkania w play-off i dramatyczne ostatnie minuty są tym, co lubi najbardziej, ale wiadomo, że wielu graczy tej presji nie wytrzymuje, że mięknie.

Nie jest to jednak przypadek Kamila Łączyńskiego. To jego trójka 29 sekund przed końcem przesądziła o wygranej Anwilu. A kilka tygodni wcześniej jego trójka 11 sekund przed syreną dała włocławianom zwycięstwo w Ostrowie Wlkp. Rozgrywający z Włocławka udowadnia, że w końcówkach może być tak pewnym graczem jak Nemanja Jaramaz.

W trudnej serii z Czarnymi, w której Anwil wyszedł właśnie na prowadzenie 2-1, „Łączka” trafił 9 z 20 trójek, zdobywa po 10,3 punktu, notuje po 5,3 asysty. Dyryguje grą Anwilu, momentami błyszczy niebanalnymi podaniami – ten „szczur” puszczony w Słupsku kozłem do Pawła Leończyka w kontrze był świetny. Podobać mogą się także dwójkowe akcje z Josipem Sobinem w polu trzech sekund.

No i te trójki – skuteczność z całego sezonu nie jest może wybitna (36,4 proc.), ale progres w porównaniu do poprzednich rozgrywek (30,4 proc.) jest wyraźny. „Łączka” miał kilka meczów, w których bardzo groził rzutem z dystansu – 5/8 z Polpharmą, 4/5 ze Stalą czy 5/5 z Miastem Szkła w półfinale Pucharu Polski.

A teraz te 45 proc. w serii z Czarnymi. To świetny wynik gracza, który sezon zaczął od pudeł z Polpharmą – przestrzelonych dwóch wolnych i niecelnej trójki w ostatniej sekundzie, które mogły dać zwycięstwo Anwilowi. Ale to daleka przeszłość – teraz, w najważniejszych meczach, w play-off, Kamil Łączyński jest zwycięzcą.

Aha, kojarzycie ten gest Jamesa Washingtona, stukanie w nadgarstek pokazujące, że to jest jego czas, że to czas play-off? Prawda jest taka, że ten zegarek na ręku ma „Łączka”.

