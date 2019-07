Kamil Zywert w Wałbrzychu – jest pełny skład Górnika

Wszystkie karty hurtem odsłonięte. Górnik Trans EU Wałbrzych przedstawił skład na nadchodzące rozgrywki, a w nim m.in. Kamil Zywert, czyli czołowy rozgrywający poprzedniego sezonu pierwszej ligi.

Poprzedni sezon zespół z Wałbrzycha zakończył na ćwierćfinale pierwszej ligi, w którym przegrał z rozstawionym z jedynką FutureNet Śląskiem Wrocław. Sezon regularny zakończył z bilansem 16-14 i choć uznano to powszechnie za dobry rezultat, w drużynie przeprowadzono rewolucję, ze zmianą trenera włącznie – nowym szkoleniowcem został Łukasz Grudniewski.

Kolejny sezon niesie jednak za sobą dużą szansę na poprawę tego wyniki, a wszystko za sprawą bardzo ciekawej drużyny, jaką udało się Górnikowi skompletować. Klub z Wałbrzycha w piątek jednym komunikatem ogłosił, jakim składem przystąpi do kolejnych rozgrywek.

Krzysztof Jakóbczyk, Damian Pieloch, Damian Cechniak, Kamil Zywert – to wszystko gracze, którzy na zapleczu ekstraklasy mają już wypracowaną pozycję i powinni stanowić o sile zespołu z Wałbrzycha.

Transfer tego ostatniego to w skali 1. Ligi prawdziwy hit. Zywert w ostatnim sezonie był jednym z liderów Rawplug Sokoła Łańcut, notował średnio 11,3 punktu i 8,3 asysty.

Pełny skład:

GLAPIŃSKI RAFAŁ, rozgrywający, (36 lat), 183 cm

ZYWERT KAMIL, rozgrywający, (23 lata), 185 cm

ŁUKASZ MAKARCZUK, rozgrywający, (19 lat), 185 cm

MACIEJ KOPERSKI, rzucający obrońca, (20 lat), 190 cm

DAMIAN DURSKI, rzucający obrońca, ( 21 lat), 182 cm

KRZYSZTOF JAKÓBCZYK, rzucający obrońca, (32 lata), 183 cm

DAMIAN PIELOCH, niski skrzydłowy, (30 lat), 195 cm

MARCIN JEZIOROWSKI, niski skrzydłowy, (22 lata), 188 cm

BARTŁOMIEJ RATAJCZAK, silny skrzydłowy, ( 28 lat), 197 cm

MARCIN WRÓBEL silny skrzydłowy, ( 31 lat), 200 cm

MATEUSZ PODEJKO silny skrzydłowy, (19 lat) 204 cm

DAMIAN CECHNIAK center, 08.10.1993 (25 lat), 208 cm

