Kampania braci – dwóch Antetokounmpo w Milwaukee?

Od tego sezonu w Bucks na pewno zagra już jedna para braci – Brook i Robin Lopezowie. Według najnowszych doniesień, bliski podpisania kontraktu w Milwaukee jest także Thanasis Antetokounmpo, starszy brat Giannisa.

Thanasis Antetokounmpo (27 lat, 201 cm) finalizuje dwuletnią umowę z Bucks – podał dziś serwis Eurohoops. Oznaczałoby to, że w drużynie z Milwaukee mielibyśmy już drugą parę braci, oprócz Broka i Robina Lopezów, którzy od tego sezonu także zagrają razem. Giannis jest oczywiście liderem zespółu, w minionym sezonie był MVP sezonyu regularnego NBA.

Thanasis, dynamiczny skrzydłowy, przez ostatnie 2 sezony występował w Panathinaikosie Ateny w Eurolidze, dwukrotnie zdobył też mistrzostwo Grecji. Według nieoficjalnych informacji, w Bucks mógł liczyć na kontrakt w granicach 3 milionów dolarów za 2 lata, jakiego nie dostałby w Europie.

Starszy z braci Antetokounmpo był w 2014 roku wybrany w drafcie przez New York Knicks, ale w ich barwach w NBA zagrał zaledwie 2 mecze. Po spędzeniu 2 lat w G-League, choć był tam doceniany za grę w obronie, powrócił do Europy.

W zeszłym sezonie w Eurolidze Thanasis grywał średnio po ok. 12 minut, zdobywał po ok. 4 punkty na mecz, trafiał 59% rzutów z gry. Miał spory udział w awansie Grecji do mistrzostw świata i wybiera się także z reprezentacją tego kraju na wrześniowy turniej do Chin.

