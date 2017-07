Karabin zostaje w domu – Dardan Berisha zagra w Prisztinie

Były reprezentant Polski i zawodnik PLK, mimo niezłego epizodu we Włoszech, ponownie zagra w Sigalu Prisztina, najlepszym klubie rodzinnego Kosowa.

Dardan Berisha (29 lat) w styczniu zrezygnował z gry w Polfarmeksie Kutno, zniechęcony własną strzelecką niemocą i niezbyt optymistyczną sytuacją w klubie. Sezon dokończył w Serie A, w zespole JuveCaserta, gdzie zdobywał średnio 10.6 pkt. na mecz i zaliczał niezłe występy.

Można było się spodziewać, że pojawią się dla niego propozycje z innych lig niż słabiutka kosowska. Zawodnik z polskim paszportem to także zawsze poszukiwany towar w nieustannie rozrastającej się PLK. Skończyło się jednak na powrocie do Sigalu Prisztina, klubu, który Dardan reprezentował już w latach 2013-16 i z którym trzykrotnie zdobył mistrzostwo Kosowa.

Jest pewna szansa, że nasz były reprezentant pojawi się w Polsce – Sigal wystartuje w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Aby spotkać się ze Stelmetem lub Rosą, zespół z Prisztiny będzie jednak musiał przejść 3 rundy kwalifikacji.

Jak poinformował klub na swoim profilu facebookowym, kontrakt podpisano na jeden sezon.

RW

