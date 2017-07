Kariera jak na Kanarach – Mateusz Ponitka w Iberostarze

Ibersotar Tenerife, triumfator ubiegłorocznej Ligi Mistrzów i piąty zespół hiszpańskiej ACB jest nowym klubem 24-letniego reprezentanta Polski. To kolejnym sensowny krok do przodu.

O transferze Mateusza Ponitki poinformował na twitterze przedstawiciel agencji reprezentującej jego interesy. Polak ostatni rok spędził w Pinarze Karsiyaka, z którym miał umowę 1+1, a drugi sezon był opcjonalny zarówno dla klubu, jak i dla gracza. Polak spisywał się bardzo dobrze – zagrał w 27 meczach ligowych, był trzecim strzelcem zespołu ze średnią 13,7 punktu, notował też po 4,9 zbiórki. Wystąpił w tureckim Meczu Gwiazd, dobrze prezentował się w Lidze Mistrzów.

Ale w Izmirze był klimat do zmian – Pinar Karsiyaka poślizgnął się na finiszu i nie awansował do play-off, co było dużym rozczarowaniem. Z klubu odszedł trener Nenad Marković, który był wielkim zwolennikiem Ponitki, zastąpi go Aleksandar Trifunović.

W ostatnich tygodniach mówiło się o przynajmniej kilku silnych, europejskich zespołach zainteresowanych Ponitką – m.in. o Baskonii, Żalgirisie Kowno i właśnie Iberostarze, do którego odszedł wspomniany trener Marković. Przenosząc się na Wyspy Kanaryjskie nasz zawodnik nie tylko znajduje wspaniałe miejsce do życia, ale i silny klub, grający na co dzień w najlepszej lidze kontynentu oraz w europejskich pucharach. Teraz czekamy już tylko na następny krok z reprezentacją.

