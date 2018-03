Karl – Anthony Towns odleciał w inny wymiar

Kosmiczny wyczyn środkowego Wolves. W meczu zaliczył 56 punktów i 15 zbiórek, pobił rekord klubu, a zespół z Minnesoty wygrał 126:114 z Atlanta Hawks.

– W pewnym momencie zauważyłem, że koledzy podają mi coraz częściej – mówił po meczu Karl-Anthony Towns. Trudno się dziwić, skoro widzieli, że ich podkoszowy jest w tak genialnej formie.

Tylko w drugiej połowie, wciąż dopiero 22-letni, center zaliczył 30 punktów i 11 zbiórek. W całym spotkaniu trafił 19 z 32 rzutów, w tym doskonałe 6/8 z dystansu oraz 12/15 z rzutów wolnych. Miał też 4 asysty. Wyglądało to tak:

