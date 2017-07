Karnowski w Andorze – mamy kolejnego Polaka w ACB!

Klub ligi hiszpańskiej MoraBanc Andorra poinformował oficjalnie o podpisaniu umowy z Przemysławem Karnowskim. Rozrasta się grupa polskich graczy w ACB.

Polski środkowy przechodzi obecnie rehabilitację po niedawnej operacji kciuka. Planuje grać w reprezentacji Polski podczas Eurobasketu, a jego agenci szukali mu klubu. Od kilku tygodni mówiło się o zainteresowaniu MoraBancu i wreszcie w piątek po południu klub oficjalnie potwierdził finalizację umowy.

Comunicat PRZEMEK KARNOWSKI @PKarnowski contundència per a la zona del MoraBanc Andorra https://t.co/JJSsK4lCge pic.twitter.com/A2zoYuXtFd — MoraBancAndorra (@morabancandorra) July 28, 2017

Grający w ACB, klub z księstwa Andora potrzebował centra, po tym, gdy Giorgi Shermadini przeszedł do Unicaji Malaga. Drugim kandydatem, obok Polaka, był Dejan Musli, który dla odmiany dotąd grał w Maladze.

MoraBanc to zespół środka ligi hiszpańskiej. W minionych rozgrywkach zajął 8 miejsce w tabeli i w ćwierćfinale odpadł z Realem Madryt. ACB jednak na tyle mocna, że taka lokata dała prawo gry w pucharach – klub otrzymał zaproszenie do EuroCup. W poprzednim sezonie grało w nim trzech koszykarzy doskonale znanych z PLK – David Jelinek, Oliver Stević i Chris Czerapowicz. “Big Mamba” będzie kolejnym.

Obecnie w ACB mamy już zatem Adama Waczyńskiego (Malaga), Mateusza Ponitkę (Teneryfa), Michała Michalaka (Saragossa) i Przemysława Karnowskiego (Andorra). Szansę na utrzymanie się w Hiszpanii ma także Tomasz Gielo w Badalonie. Będzie co oglądać!

