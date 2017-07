Karnowski po operacji – trzymamy kciuki

Reprezentacyjny środkowy niebawem zacznie rehabilitację – ma zdążyć na końcówkę przygotowań reprezentacji i zagrać na EuroBaskecie.

W czwartek mocnym uderzeniem zakończył grę w Lidze Letniej (20 punktów i 9 zbiórek z Charlotte Hornets), we wtorek przeszedł operację. Kontuzji prawego kciuka Przemysław Karnowski doznał pod koniec sezonu, ale w tak ważnym momencie kariery nie mógł sobie pozwolić na przerwę – w Final Four grał do końca, sprawdzał się na treningach drużyn NBA i w Lidze Letniej.

Teraz w końcu rękę naprawił – zabieg przeprowadzono w Los Angeles. „Operacja prawego kciuka przebiegła pomyślnie i już niedługo zaczynam proces rehabilitacji. Trzymajcie kciuki (dosłownie)” – napisał „Big Mamba” na Facebooku.

Teraz zacznie się wyścig z czasem, bo Karnowski jest oczywiście w kadrze Mike’a Taylora na EuroBasket. Zgrupowanie reprezentacji rozpoczyna się już teraz, w sobotę 15 lipca w Wałbrzychu, a pierwszy mecz mistrzostw w Helsinkach zaplanowano na 31 sierpnia.

Karnowski, według wcześniejszych przewidywań, miałby dołączyć do kadry w połowie sierpnia.

