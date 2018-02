Karnowski na wylocie? Andorra szuka chętnych

Polski środkowy w ostatnich dnach był oferowany innym klubom przez MoraBanc – podają hiszpańscy dziennikarze. Przemysław Karnowski nie grał przez ostatnie 2 miesiące, na skutek kontuzji kostki.

– Pojawienie się w zespole Landinga Sane i jego postawa, spowodowały, że Karnowski znalazł się na rynku. Oferowano go m.in. ASVEL Villeurbanne oraz Joventutowi Badalona. Umowa na horyzoncie? – napisał na Twitterze Chema de Lucas, dziennikarz serwisu Gigantes del Basket.

Po kontuzji Przemysława Karnowskiego zespół z Andory podpisał kontrakty z dwoma nowymi, typowymi centrami. W styczniu do zespoły doszli Francuz Landing Sane z włoskiej Reggiany oraz Colton Iverson, Amerykanin, który ostatnio grał w Maccabi tel Aviv. W drużynie jest także senegalski środkowy Moussa Diagne, więc Polak stał się czwartym podkoszowym w rotacji. Klub aż tylu wysokich nie potrzebuje, pytanie zatem, z kogo postanowi zrezygnować.

Polski środkowy (24 lata, 216 cm) w tym sezonie ACB w 13 spotkaniach spędzał na boisku średnio po ok. 16 minut. Zdobywał 7.5 punktu na mecz, notował 2.5 zbiórki i 0.6 asysty. Trafiał 60% rzutów z gry oraz 45% wolnych. W europejskich pucharach (EuroCup) wypadał na zbliżonym poziomie.

Karnowski przebywa teraz na zgrupowaniu reprezentacji Polski, przed piątkowym meczem z Kosowem we Włocławku. W rozmowie z serwisem KoszKadra mówił we wtorek, że kontuzja, której doznał w grudniu, jest już wyleczona, trenuje normalnie i powinien być w 100% gotowy do gry.

