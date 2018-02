Karol Gruszecki jak dawniej – powrócił sezon na „Gruszki”

Doskonała gra w meczach o Puchar Polski i tytuł MVP turnieju to potwierdzenie, że zmiana otoczenia wyszła na dobre reprezentantowi Polski. Jako jeden z liderów zespołu Karol Gruszecki potrafi pokazać dużo więcej.

O słuszności przyznania nagrody MVP można nieco dyskutować, po tym, gdy Glenn Cosey dokonywał niemal cudów w finale, ale w żaden sposób nie zmienia to faktu, że Karol Gruszecki zagrał świetny turniej i znów wyglądał jak (w obrosłych już trochę legendą) czasach Czarnych Słupsk.

W dwóch pierwszych spotkaniach turnieju był najlepszym graczem „Pieników”, a zawężona rotacja (brak Cela i Perki) spowodowała, że zawodnik nie musiał czuć presji w stylu „musisz się szybko wykazać, aby zostać na boisku”. I właśnie w takich okolicznościach Gruszecki czuje się najlepiej i tego nie mógł mieć w Stelmecie, gdzie był po prostu jednym z wielu.

Gdy nie ma problemu w przypadku oddania lekko ryzykownego, szybkiego rzutu, odważnym wejściem, czy nawet i z trójką w kontrze, wtedy takie rzuty wpadają mu, jak mało komu w PLK. Ze Startem miał 22 punkty, w tym 6/11 z dystansu. W drugim spotkaniu, przeciwko Turowi, jeszcze lepsze 26 punktów, a do tego 4/9 z dystansu. W dwóch meczach trafił 10 trójek na skuteczności okrągłe 50% – rewelacja!

W wygranym finale ze Stelmetem Gruszecki wytrzymał na boisku ponad 38 minut i zdobył 13 punktów. W turnieju dało to średnią 20.3 pkt. na mecz. Dwa rzuty wolne trafione w ostatniej minucie przeciwko zespołowi, w którym niezbyt mu się powiodło, smakowały zapewne potrójnie.

W ostatnich tygodniach „Grucha” grał poniżej oczekiwań, wybrał więc idealny moment na przełamanie. Pewność siebie po takich meczach i sukcesie zespołu powinna wreszcie dać stabilizację i regularną grę na poziomie, na który przecież od dawna go stać.

