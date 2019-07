Karol Kamiński w Treflu Sopot – obiecujący strzelec idzie wyżej

Mający za sobą bardzo udany sezon w barwach pierwszoligowego zespołu z Pruszkowa, Karol Kamiński, spróbuje swoich sił w PLK. 21-letni rzucający obrońca podpisał właśnie umowę z Treflem Sopot.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Karol Kamiński (21 lat, 195 cm) przed poprzednim sezonem był jednym z wyróżniających się zawodników zespołów młodzieżowych z Gdyni. W 2016 roku zdobył nawet mistrzostwo Polski U-20.

Konkurencja w Gdyni była na tyle duża, że Kamiński nie miał możliwości przebicia się na stałe do pierwszej drużyny, więc przeniósł się do 1. ligi, a konkretnie do Elektrobud-Investment ZB Pruszków.

Na zapleczu ekstraklasy Karol zdobywał średnio 17 punktów w blisko 33 minuty spędzane na parkiecie. Zbierał także 3,6 piłki, rozdawał 2,9 asysty i trafiał za 3 na poziomie 39%. Popełniał też 3,2 straty.

Kamiński prawdopodobnie zamknie polski skład w Treflu Sopot. Przed nim kontrakty podpisali Mikołaj Kurpisz i Witalij Kowalenko. W składzie są także Łukasz Kolenda, Michał Kolenda, Damian Jeszke (bardzo możliwe odejście) i Paweł Leończyk.

GS

Podpisane i ogłoszone kontrakty na sezon PLK 2019/20 – wszystkie drużyny i nazwiska TUTAJ >>