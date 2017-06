Karuzela prezesów w Słupsku – tonący twardo się chwyta

W piątek może dojść do zadziwiającej zmiany na stanowisku prezesa Czarnych. Adama Prabuckiego ma zastąpić… powracający do gry Andrzej Twardowski.

Wieloletni prezes klubu ze Słupska, Andrzej Twardowski, w lutym “zrezygnował” ze stanowiska pod naciskiem ówczesnego sponsora drużyny, firmy Energa. Było to efektem zamieszania i niegospodarności w klubie, z którego zniknąć miało ok. 200 tysięcy złotych. Mogło też dojść do fałszowania dokumentów – dwa zarzuty w tej sprawie kilka dni temu prokuratura postawiła Marcinowi Sałacie, byłemu menadżerowi klubu.

Jak zatem w ogóle możliwy jest ten zaskakujący comeback prezesa Twardowskiego?

Po pierwsze, niechętny mu sponsor wycofał się ze wspierania Czarnych. Po drugie, bardzo wiele wskazuje, że obecny prezes Adam Prabucki nie jest w stanie pozyskać z rynku środków pozwalających na start w najbliższym sezonie PLK. Dodatkowo, swoją pensją generuje koszty, których klub nie jest w stanie pokryć.

Walne zgromadzenie STK SSA, niezależnie od oceny zaniedbań w klubie i odpowiedzialności za nie prezesa Twardowskiego, może wyrazić przekonanie, że jest on jedynym człowiekiem w środowisku, który jest w stanie zdobyć jakieś finanse. I w konsekwencji uratować grę klubu ze Słupska w PLK.

Według naszych informacji oraz opinii słupskich dziennikarzy, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem zatem jest pożegnanie – z jakąś formą rekompensaty finansowej – Adama Prabuckiego i przywrócenie prezesa Twardowskiego. Gwarancji na dalszą grę Czarnych w ekstraklasie oczywiście nie będzie, ale przynajmniej będą jakieś szanse.

