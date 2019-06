Karuzela rusza – Top 10 wolnych agentów w NBA

Oficjalnie od 1 lipca, zatem już w najbliższych dniach pierwsze rozmowy i decyzje. Tak wielu gwiazd NBA zmieniających kluby i tak wielu pieniędzy do wydania na rynku nie było od dawna. Jakie hity nas czekają?

1. Kawhi Leonard

Leonard ma odstąpić od opcji w kontrakcie, co sprawia, że MVP Finałów po kontuzji Kevina Duranta stanie się najgorętszym nazwiskiem na rynku wolnych agentów. Wszystko jednak wskazuje na to, że zostanie w Raptors, którzy mogą mu przedstawić najkorzystniejszą finansowo propozycję. Gdyby Kawhi miał opuścić Kanadę, za faworyta uważani są Clippers.

2. Kevin Durant

Kontuzja zerwania ścięgna Achillesa, która przytrafiła mu się w serii finałowej prawdopodobnie wykluczy go z większości, jak nie z całego następnego sezonu. Faworytami do podpisania Kevina Duranta są oczywiście Warriors, jednak mogą się pojawić inne zespoły, które pomimo urazu spróbują przechwycić KD z Golden State, szczególnie, że atmosfera w klubie wokół Duranta nie zawsze była idealna. Kevin też ponoć jest obrażony za to, że klub naciskał na jego powrót na parkiet. Jeśli nie Warriors, to faworytami są nowojorskie kluby Nets i Knicks. W środę potwierdziły się przypuszczenia – Durant rezygnuje z opcji w kontrakcie i zostaje niezastrzeżonym wolnym agentem.

3. Kyrie Irving

Coraz więcej mówi się o odejściu Kyriego z Bostonu, szczególnie po sezonie, w którym wynik Celtics rozczarował, a on pokłócił się niemal z wszystkimi. W gronie drużyn, które staną w kolejce po „Uncle Drew” wymienia się New York Knicks, Brooklyn Nets, a ostatnio także Los Angeles Lakers. Brooklyn wygląda z wielu powodów na najpoważniejszego kandydata.

4. Kemba Walker

To może być to lato, w którym Kemba po raz pierwszy w swojej karierze zmieni klub. W plotkach przewija się zainteresowanie ze strony Mavericks, Celtics, czy Lakers, ale tak naprawdę Walker może być na celowniku większości zespołów z miejscem w salary. Pozostanie w Charlotte nadal wchodzi w grę, choć Kemba może być nieco sfrustrowany ciągnięciem tego wózka bez pomocy przez kilka ostatnich lat.

5. Jimmy Butler

Butler spędził niecały sezon w Filadelfii, ale wcale nie jest powiedziane, że na dłużej tam zostanie. Takiego gracza z chęcią widziałyby u siebie kluby z Los Angeles, ale i.. Houston Rockets, którzy podobno są poważnie nim zainteresowani (pytanie tylko, skąd mieliby wziąć pieniądze). Według ostatnich doniesień w grę wchodzi sign and trade z jego udziałem.









6. D’Angelo Russell

Odkąd pojawiły się plotki o Kyrie Irvingu w Nets, stało się jasne, że raczej Russell nie będzie priorytetem dla klubu z Brooklynu. Obok D’Angelo ostatnio pojawiła się plotka o powrocie do Lakers (doniesienia Adriana Wojnarowskiego), co byłoby sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę cenę, za jaką wcześniej go oddali.

7. Klay Thompson

Drugi gracz Warriors z bardzo poważną kontuzją. Ciężko sobie wyobrazić Klaya w innej koszulce i Golden State są rzeczywiście faworytami to pozostawienie Thompsona u siebie, choć z pewnością nie jeden klub może podpytywać o jego stan zdrowia i chęć zmiany klubu. Może to być także niepowtarzalna okazja dla Thompsona do wyjścia z cienia Stepha Curry’ego. Klay dał do zrozumienia, że nie będzie szedł na ustępstwa finansowe i jeśli Warriors nie znajdą środków ma maksymalny kontrakt, to będzie rozmawiał z konkurencją – na początek z Clippers.

8. Khris Middleton

To był najbardziej udany sezon Middletona w NBA. Po raz pierwszy dostał się do Meczu Gwiazd i bardzo dobrze uzupełniał się z Giannisem Antetokounmpo w Bucks, dlatego pozostanie w Milwaukee jest najbardziej prawdopodobne. Jednak przy mało udanym polowaniu na zawodników znajdujących się wyżej na tej liście, któryś z klubów ze sporą gotówką do wydania może zaoferować Middletonowi maksymalne pieniądze, co niekoniecznie muszą zrobić Bucks. A skoro ktoś będzie chciał go przepłacić, to Khris raczej nie odmówi.

9. Tobias Harris

Podobna sytuacja do Middletona. Najlepszy sezon w karierze i idealny materiał na tak zwaną drugą opcję zespołu. Ciężko powiedzieć jak zachowają się Philadelphia 76ers, którzy oprócz Harrisa będą mieli na głowie także przedłużenie kontraktu z Butlerem.

10. Kristaps Porzingis

Porzingis praktycznie na 100% zostanie w Dallas, w końcu nie po to ci robili po niego wymianę. Według ostatnich doniesień Mavericks są zdecydowani przedstawić mu ofertę 5-letniego, maksymalnego kontraktu wartego 158 milionów dolarów. Jeśli będzi zdrowy (a doniesienia są optymistyczne), może na lata sworzyć niezwykły duet z Luką Donciciem.

