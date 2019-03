Karuzela zwana PLK – zrobiono już 79 zmian!

Do zamknięcia okienka transferowego jeszcze 15 dni. Tymczasem zespoły z ekstraklasy, po rozpoczęciu sezonu dokonały już 79 ruchów personalnych. Królami biur podróży są Spójnia Stargard i Trefl Sopot.

Transfery w trakcie sezonu najczęściej są spowodowane dwoma rzeczami – kontuzjami albo niezadowalającą postawą któregoś z graczy. Ze składów przygotowujących się latem do sezonu najwięcej zmian zaszło we Włocławku i Stargardzie, bo aż 8. Jednak biorąc uwagę także zmiany trenerów, to Spójnia i Trefl najbardziej zamieszali w swoich drużynach.

Poniżej porównaliśmy także średnie punktowe zawodników, którzy opuścili dany klub do średnich tych, którzy przyszli. Może to być mała podpowiedź, kto wykonał najlepsze ruchy i kto najbardziej się wzmocnił. Tylko podpowiedź, bo takie zestawienie nie uwzględnia szeregu rzeczy, jak chociażby kontuzje, które wymieniliśmy przy okazji najczęstszych powodów wzmocnień.

Spójnia Stargard – 8 ruchów + 1 zmiana trenera

– odeszli: Nick Madray, Albert Owens, Byron Wesley, Anthony Hickey,

– przyszli: Shane Richards, Norbertas Giga, Rod Camphor, Justin Herold

odeszli: średnio 37,6 punktu; przyszli: średnio 34,9*; różnica: -2,7 punktu

*Herold jeszcze nie zagrał

Trefl Sopot – 7 ruchów + 2 zmiany trenera

– odeszli: Vernon Taylor, Jakub Motylewski, Toney McCray,

– przyszli: Toney McCray, Jonte Flowers, Ovidijus Varanauskas, Sasa Zagorac

odeszli: średnio 17,9 punktu; przyszli: średnio 37*; różnica: 19,1 punktu

*McCray liczony tylko do „odeszli”

Anwil Włocławek – 8 ruchów

– odeszli: Rafał Komenda, Jakub Parzeński, Nikola Marković, Vladimir Mihailović, Mateusz Kostrzewski

– przyszli: Aaron Broussard, Ivan Almeida, Aleksander Czyż

odeszli: średnio 25,3 punktu; przyszli: średnio 25,6; różnica: 0,3 punktu

Stelmet Enea BC Zielona Góra – 7 ruchów

– odeszli: Boris Savović, Eric Griffin, Filip Matczak

– przyszli: Eric Griffin, Quinton Hosley, Kodi Justice, Michael Humphrey

odeszli: średnio 29,1 punktu; przyszli: średnio 19,5*; różnica: -9,6 punktu

*Griffin liczony tylko do „odeszli”, Humphrey jeszcze nie zagrał

AZS Koszalin – 6 ruchów + 1 zmiana trenera

– odeszli: Aleksandar Radulović, Krzysztof Jakóbczyk, Brandon Walters

-przyszli: Jacek Jarecki, Torey Thomas, Michael Fraser

odeszli: średnio 20,7 punktu; przyszli: średnio 32,7; różnica: 12,7 punktu









Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. – 6 ruchów

– odeszli: Blake Hamilton, Danilo Tasic, Łukasz Majewski

– przyszli: Nemanja Jaramaz, Ivan Maras, Mateusz Kostrzewski

odeszli: średnio 17,3 punktu; przyszli: średnio 34,5; różnica: 17,2 punktu

GTK Gliwice – 5 ruchów

– odeszli: Brian Dawkins, Tanel Kurbas

– przyszli: Desmond Washington, Jakub Dłoniak, Maverick Morgan

odeszli: średnio 4,2 punktu; przyszli: średnio 26,5; różnica: 22,3 punktu

HydroTruck Radom – 5 ruchów

– odeszli: Hanner Mosquera Perea, Szymon Szymański

– przyszli: Jakub Parzeński, Duda Sanadze, Jarvis Williams

odeszli: średnio 6,5 punktu; przyszli: średnio 26,6*; różnica: 20,1 punktu

*Williams jeszcze nie zagrał

King Szczecin – 5 ruchów

– odeszli: Kaspars Vecvagars, Tywain McKee

– przyszli: Tywain McKee, Chaz Williams, Justin Watts

odeszli: średnio 14,3 punktu; przyszli: średnio 18,5*; różnica: 4,2 punktu

*McKee liczony tylko w „odeszli”

Miasto Szkła Krosno – 5 ruchów

– odeszli: Mihajlo Bogdanović, Charlie Westbrook

– przyszli: Mihajlo Sekulović, Jaquan Newton, Peter Alexis

odeszli: średnio 11,1 punktu; przyszli: średnio 23,6; różnica: 12,5 punktu

MKS Dąbrowa Górnicza – 3 ruchy

– odeszli: Trey Davis, Bartłomiej Wołoszyn

– przyszli: Adris De Leon

odeszli: średnio 28,4 punktu; przyszli: średnio 13; różnica: -15,4 punktu

TBV Start Lublin – 3 ruchy

– odeszli: Earvin Morris

– przyszli: Anton Gaddefors, Joe Thomasson

odeszli: średnio 5,0 punktu; przyszli: średnio 22,5; różnica: 17,5 punktu

Arka Gdynia – 2 ruchy

– odeszli: nikt

– przyszli: Marcus Ginyard, Bartłomiej Wołoszyn

przyszli: średnio 16,5 punktu

Polski Cukier Toruń – 2 ruchy

– odeszli: nikt

– przyszli: Michael Umeh, Damian Kulig

przyszli: 22,7 punktu

Legia Warszawa – 2 ruchy

– odeszli: Roman Rubinsztejn

– przyszli: Filip Matczak

odeszli: średnio 0,9 punktu; przyszli: średnio 14,7; różnica: 13,8 punktu

Polpharma Starogard Gd. – 1 ruch

– odeszli: nikt

– przyszli: Michael Hicks

przyszli: 2,2 punktu

Grzegorz Szybieniecki