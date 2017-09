Ile kasy gwiazdy NBA dostają na rękę?

LeBron James zarobi na boisku 16,7 mln dol., a Stephen Curry – „tylko” 15,2 mln. Koszykarze z najwyższymi kontraktami na podatki, agentów i rozmaite fundusze tracą nawet ponad 50 proc. zarobków.

Pensje najlepiej zarabiających graczy NBA na przyszły sezon prześwietlił ESPN. Od kwot brutto zaczął odejmować najróżniejsze zobowiązania: podatki (federalne, stanowe, miejskie), wynagrodzenie agentów (szacowane na 3 proc.), depozyt dla ligi (10 proc. pensji), fundusz emerytalny (maksymalnie 18 tys. dol.).

Ile zostanie gwiazdom z najwyższymi kontraktami?

Powyższa tabelka nie uwzględnia oczywiście dochodów koszykarzy spoza boiska – z wielu kontraktów reklamowych czy inwestycji.

