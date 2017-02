Katarzyna Kochaniak usprawni komunikację PLK?

Była rzecznik prasowa m.in. PZKosz wraca do koszykówki. Na razie będzie odpowiadać za promocję i organizację współpracy z mediami przy okazji Pucharu Polski w Warszawie. Możliwe, że potem zajmie się innymi koszykarskimi projektami.

PLK, Euroliga, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Katarzyna Kochaniak to osoba doskonale znana w koszykarskim środowisku – była nie tylko rzecznikiem związku, ale także menedżerem ds. PR podczas polskiego EuroBasketu 2009.

Poza tym pracowała też jako rzecznik PZPS oraz pełniła funkcję dyrektora ds. PR przy meczach i turniejach Ligi Światowej.

Kochaniak była też doradcą minister sportu Joanny Muchy i rzecznikiem prasowym resortu. Od kilku lat rozwijała własną agencję specjalizującą się w PR sportowym.

Teraz znów zbliży się do koszykówki i spróbuje pomóc w wyciśnięciu, ile się da, z turnieju o Puchar Polski w Arenie Ursynów (16-19 lutego). Lidze zależy, by na ten turniej przyciągnąć jak najwięcej mediów, nagłośnić mecz celebrytów i ogólnie, stworzyć wokół turnieju otoczkę czegoś wielkiego.

Czy Kochaniak po turnieju o Puchar Polski zastąpi w roli rzecznika ligi Michała Pacudę, który – podobnie jak kilku innych pracowników ligi – dostał niedawno wypowiedzenie? Na ten temat rozmów podobno jeszcze nie było, ale takie rozwiązanie wydaje się naturalne.

ŁC