Kawhi Leonard bije rekord, Spurs biją Grizzlies

Skrzydłowy z San Antonio zdobył 37 punktów, co jest jego najlepszym wynikiem w play-off, a jego zespół pewnie pokonał rywali z Memphis 96:82. W serii play-off jest 2-0.

Nie było w tym meczu wielkiej historii – Spurs prowadzili od początku, spotkanie od wsadu rozpoczął Kawhi Leonard (zobacz jego buty). On zresztą trafił trzy swoje pierwsze rzuty z gry, z wolnych nie mylił się w ogóle (19/19 w meczu!) – w sumie rzucił 37 punktów mając 9 na 14 z gry, dodał też 11 zbiórek i 2 asysty.

Gospodarze nie mieli tym razem problemów z Grizzlies, światełko ostrzegawcze zapaliło się tylko na początku czwartej kwarty, gdy goście zbliżyli się na 71:75. Wtedy jednak kolejne trójki trafili Tony Parker oraz Pau Gasol i sytuacja wróciła do normy. Czyli do kontrolowanej gry Spurs.

Parker i Gasol zdobyli odpowiednio 15 i 10 punktów, 12 dodał Danny Green. Dla Grizzlies 24 punkty i 8 asyst zaliczył Mike Conley.

Mecz nr 3 w czwartek w Memphis, gdzie Grizzlies wygrali w tym sezonie oba spotkania ze Spurs – i to średnią różnicą 11 punktów.

