Kawhi Leonard idzie dalej – dajcie mu Jamesa Hardena

Dziewięć zmian prowadzenia i 16 remisów, z czego cztery w ostatniej kwarcie. Ale górą – jak zwykle – byłi Spurs, którzy wygrali w Memphis 103:96, a całą serię 4-2.

Ekipa Gregga Popovicha po raz drugi z rzędu wyrzuciła Grizzlies z play-off w pierwszej rundzie, wyeliminowała ich po raz czwarty w pięciu przypadkach rywalizacji tych drużyn. Wcale nie było jednak łatwo.

Grizzlies, którzy w Memphis wygrali mecze 3 i 4, w czwartek stali pod ścianą. Ale w trzeciej kwarcie długo prowadzili, a jeszcze w czwartej było 88:81 dla nich. Jednak znakomity Kawhi Leonard (29 punktów w meczu) wykonał wtedy akcję trzypunktową, a potem jeszcze trafił z dystansu.

Chwilę później Patty Mills rzucił za trzy, a Leonard miał dwie asysty i przechwyt w krótkim okresie czasu – rzut Tony’ego Parkera (świetne 11 na 14 z gry, 27 punktów, wiele ważnych trafień) dał Spurs prowadzenie 96:92. Już na dobre.

Ekipa z San Antonio wyeliminowała zatem Grizzlies 4-2 i może szykować się na starcie z Houston Rockets. A świetny w pierwszej rundzie Leonard – na nieco przygaszonego Jamesa Hardena.

Czwartkowe wyniki play-off:

Milwaukee Bucks – Toronto Raptors 89:92, stan rywalizacji 2-4, awans Raptors

Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 96;103, stan rywalizacji 2-3, awans Spurs

