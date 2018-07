Kawhi Leonard jest zdrowy – może grać w Toronto

Badania lekarskie przeszły pomyślnie i była gwiazda San Antonio Spurs już oficjalnie jest zawodnikiem Raptors. Kawhi, po całym zamieszaniu ostatnich miesięcy, stracił jednak kontrakt reklamowy.

Nike Zoom KD11 „Still KD” – zagraj w butach Kevina Duranta! >>

Rutynowe badania tym razem były ważniejszą kwestią, ponieważ Kawhi Leonard z powodu (mniej, lub bardziej rzekomych) problemów ze zdrowiem stracił niemal cały poprzedni sezon. W Toronto lekarze uznali we wtorek, że jest zdrowy. Oznacza to automatycznie, że jego kontrakt wchodzi w życie.

Leonard, czy też raczej jego kontrowersyjny „obóz” dali jednak do zrozumienia, że nie zawodnik nie weźmie udziału w zbliżającym się zgrupowaniu reprezentacji USA. Jej trenerem jest Gregg Popovich i o to może chodzić, pokłóconemu ze Spurs, koszykarzowi. Zagrać ma za to DeMar DeRozan, który w wymianie z Kawhim trafił do San Antonio.

Sam Leonard stracił przez swoje dziwne zachowanie sporo sympatii kibiców, ale także dużo pieniędzy. Firma obuwnicza Jordan kilka miesięcy temu zaoferowała mu nowy kontrakt, opiewający na 22 miliony dolarów za 4 lata współpracy. Kawhi odrzucił tę ofertę, licząc na podwyżkę. I przeliczył się – firma poinformowała, że teraz nie jest już zainteresowana jakąkolwiek współpracą i deal jest nieaktualny. Blef ewidentnie Leonardowi nie wyszedł.

Nike Zoom KD11 „Still KD” – zagraj w butach Kevina Duranta! >>