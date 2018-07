Kawhi Leonard w Toronto – Raptors nie chcieli DeRozana

Rozmowy między Spurs i Raptors już zakończone – Kawhi Leonard ma zostać graczem zespołu z Kanady, w zamian za pakiet zbudowany wokół DeMara DeRozana. Czekamy na szczegóły transakcji.

Jak podaje Adrian Wojnarowski, kluby poinformowały już obu zainteresowanych zawodników, że umowa stała się faktem. DeMar DeRozan zdążył już nawet dać do zrozumienia w mediach społecznościowych, że nie byłby zbyt zadowolony ze zmiany klubu.

Spurs próbowali dogadać się z wieloma zespołami w ciągu ostatnich tygodni, ale porozumienia wciąż nie było, ponieważ zazwyczaj żądali bardzo dużo. W wielu klubach panują zrozumiałe obawy odnośnie Kawhiego Leonarda – nawet nie tylko o perspektywę jego odejścia po roku czy też konieczności zapłacenia maksymalnego kontraktu. Wątpliwości budzą faktyczny stan jego zdrowia i specyficzne zachowanie w ostatnich miesiącach.

Raptors próbują najwyraźniej dokonać jakiegoś ruchu, który pozwoli im na odniesienie sukcesu także w playoff. DeRozan był w ostatnich sezonach liderem zespołu z Toronto – w minionych rozgrywkach notował średnie na poziomie 23 punktów i 5.2 asyst.

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że według doniesień amerykańskich mediów, Leonard wcale nie ma specjalnej ochoty na grę w Kanadzie. To oznaczałoby, że Raptors ściągnęliby go tylko na 1 sezon, a ich motywacją byłoby uwolnienie się od kontraktu DeRozana, z którym (najwyraźniej…) nie chcą wiązać przyszłości. Jego umowa ma obowiązywać jeszcze przez 3 lata i opiewa na prawie 84 miliony dolarów.

