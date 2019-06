Kawhi Leonard wolnym agentem – czy uszczęśliwi Toronto?

Kawhi Leonard ma zrezygnować z opcji w swoim kontrakcie i stanie się tego lata wolnym agentem. Według mediów za oceanem najbardziej prawdopodobne jest pozostanie MVP tegorocznych Finałów w Toronto Raptors, którzy mogą zaoferować mu najwyższy kontrakt.

Według doniesień Chrisa Haynesa z Yahoo!, Kawhi Leonard odrzuci opcję w swoim kontrakcie wartą 21,3 miliona dolarów i tego lata stanie się wolnym agentem. To ruch jak najbardziej spodziewany – MVP tegorocznych finałów z pewnością otrzyma korzystniejsze finansowo propozycje.

Najbardziej prawdopodobne wydaje się być pozostanie Leonarda w Toronto. Raptors mogą mu zaoferować najwięcej spośród wszystkich klubów – maksymalny, 5-letni kontrakt warty aż 190 milionów dolarów.

Mimo to w Kanadzie panuje spory niepokój. Fani Raptors zdają się nawet śledzić swojego idola – na swoich profilach w mediach społecznościowych wstawiają zrobione z ukrycia zdjęcia Kawhia z restauracji, czy sklepu i dorabiają do nich przeróżne teorie.

Po kontuzji Kevina Duranta to właśnie Leonard może stać się najbardziej pożądanym zawodnikiem przez inne kluby, które mają w swoim salary cap miejsce na maksymalny kontrakt.

Jeśli nie Toronto, to praktycznie wszyscy wskazują na Los Angeles, w którym wychował się Leonard. Lakers i Clippers będą w stanie przedstawić mu bardzo dobre oferty, choć akurat w tym wyścigu to ci drudzy są zdecydowanymi faworytami. Jednak na końcu pozostaje pytanie, czy rzeczywiście Kawhi zdecyduje się odejść z mistrzowskiej drużyny?

RW

