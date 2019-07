Kawhi Leonard znów zadziwił – tylko 2+1 w Clippers

Cały świat spodziewał się 4-letniego kontraktu, tymczasem Kawhi Leonard w LA Clippers podpisał umowę tylko na 3 sezony z opcją zawodnika na trzeci rok. Razem z Paulem George’em będą mogli odejść już po 2 sezonach!

Ten gość naprawdę pozostaje zagadką. Nikt nie spodziewał się takiego obrotu sprawy, tymczasem dziś Chams Charania opublikował sensacyjną wiadomość, że Kawhi Leonard podpisze w Clippers trzyletni kontrakt o wartości 103 milionów dolarów. Umowa na zasadzie 2+1, z opcją zawodnika, oznacza, że już po 2 latach gwizdor będzie mógł zmienić klub.

Leonard has signed a two-plus-one and aligned his contract with Paul George — with both players having the ability via player option to enter 2021 free agency. https://t.co/ZK3Z5huqiu

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 10, 2019