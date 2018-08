Keanu Pinder – Legia z czwórką z antypodów

Australijski silny skrzydłowy, po dobrej uczelni Arizona, został nowym zawodnikiem Legii. Keanu Pinder już przeszedł badania lekarskie i dołączył do klubu z Warszawy.

O transferze już kilka dni temu pisały zagraniczne serwisy, informował też sam gracz. Australijczyk Keanu Pinder (23 lata, 206 cm) bywał młodzieżowym reprezentantem swojego kraju. Jest synem Kendala Pindera, wybranego w drafcie NBA, byłego koszykarza m.in. Harlem Globetrotters.

Keanu koszykarską edukację pobierał jednak w USA – najpierw na Hutchinson Community College, a potem grał w NCAA w znanym zespole Arizona Wildcats, na pierwszym roku m.in. ze słynnym Finem Laurim Markkanenem.

Arizona to bardzo dobra i ceniona uczelnia, choć trzeba zauważyć, że Pinder był w niej graczem drugiego planu. W ubiegłym sezonie, jego drugim w NCAA, spędzał na boisku średnio po 10.4 minuty w meczu, notując symboliczne 2.3 punktu oraz 2.1 zbiórki na spotkanie. Trafiał bardzo dobre 69.2 % rzutów z gry oraz takie sobie 61.8 % wolnych.

Należy do tych „czwórek”, które raczej grają do kosza, praktycznie wcale nie oddaje rzutów z dystansu. W Arizonie był za to bardzo ceniony za grę w obronie. Jak piszą amerykańscy eksperci, do zdobycia większej roli w drużynie zabrakło mu właśnie umiejętności ofensywnych.

Australijczyk jest czwartym cudzoziemcem zatrudnionym przez Legię przed nowym sezonem. Klub z Warszawy ma już w składzie także Rosjanina Rusłana Patiejewa – byłego rezerwowego Chimek Moskwa, Romana Rubinsztejna – byłego rezerwowego Smoków Mińsk oraz Morayo Soluade – byłego rezerwowego Unicaji Malaga.

