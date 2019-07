Keanu Pinder zostaje – Legia będzie atletyczna

Australijski podkoszowy, Keanu Pinder, udaną końcówką minionego sezonu zapracował sobie na przedłużenie kontraktu z Legią. To drugi gracz zagraniczny podpisany tego lata przez zespół z Warszawy.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Keanu Pinder (24 lata, 205 cm) to absolwent prestiżowej uczelni Arizona, który swój pierwszy sezon na parkietach europejskich spędził właśnie rok temu w Warszawie. Debiutancki rok był dla niego ciężki – zaczęło się od kontuzji, która mocna odbiła się także na jego późniejszej grze.

Nie ma co ukrywać, Australijczyk grał przez pierwszą część sezonu bardzo słabo. Wyglądał na parkiecie na zagubionego i totalnie niepewnego swoich ruchów i umiejętności. Jednak Tane Spasev zdołał odmienić grę Pindera, a ten w drugiej połowie rozgrywek był może nawet najlepszym podkoszowym Legii.

Sezon 2018/19 skończył z linijką 6,9 punktu, 3,9 zbiórki i 0,6 bloku w 13,5 minuty. Trafiał 56% rzutów za 2, ale także zaczął z czasem oddawać rzuty z dystansu (i to głównie w playoff) – 3/14 za 3 w sezonie.









Keanu przede wszystkim zapamiętaliśmy z efektownych wsadów i imponującego atletyzmu. Może grać na obu pozycjach podkoszowych, choć macedoński szkoleniowiec Legii przede wszystkim widział go na środku i to właśnie jako center rozegrał najwięcej minut. Teraz prawdopodobnie będzie tworzył widowiskowy duet z niskim skrzydłowym Roderickiem Belemene, który również imponuje możliwościami atletycznymi.

W kolejnym sezonie można liczyć na wzrost roli Pindera i liczby jego minut na parkiecie. Jeśli tylko będzie grał tak, jak w końcówce minionych rozgrywek, to może być jednym z wyróżniających się graczy warszawskiej Legii.

Kontrakty z zespołem ze stolicy mają także Sebastian Kowalczyk, Adam Linowski, Jakub Sadowski i Romaric Belemene.

*Wszystkie transfery w PLK i codziennie aktualizowane składy na sezon 2019/20 znajdziesz TUTAJ >>

GS