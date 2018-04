Kelly Olynyk: Z milionem w kieszeni rzuca się łatwiej

Gracz Miami Heat potrzebował tylko 2 minut gry w meczu z Atlantą, aby zgarnąć premię w wysokości miliona dolarów. Zaliczył bonus, a potem zagrał doskonały mecz.

Niecodzienna sytuacja wynikała z zapisów w kontrakcie Kelly’ego Olynyka. Miami Heat zobowiązali się do wypłacenia mu 1 miliona dolarów premii, jeśli zagra w całym sezonie przez przynajmniej 1700 minut. I przed spotkaniem w Atlancie (wygranym przez Heat aż 115:86) brakowało mu już tylko 2 minut do osiągnięcia hojnie opłacanego celu.

Olynyk (213 cm, 26 lat), który w Heat jest zmiennikiem, wcale nie zamierzał na ławce rozkoszować się nagrodą, zagrał jeden z lepszych meczów w sezonie. W drugiej kwarcie oszalał wręcz – trafił 5 z 6 swoich rzutów z dystansu. Skończył spotkanie z 19 punktami, 8 zbiórkami i 5 asystami.

Bez specjalnej premii za 1700 minut kanadyjski skrzydłowy zarobił w tym sezonie ok. 10 milionów dolarów. Po przejściu z Bostonu do Miami rozgrywa swój najlepszy sezon w karierze – w 23 minuty na parkiecie notuje średnio na mecz 11.5 punktu oraz 5.6 zbiórki, trafia 50% rzutów z gry.

