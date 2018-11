Kemba Walker – Butler zepsuł mu mecz życia

Niesamowite 60 punktów rozgrywającego Charlotte nie wystarczyło do wygranej z Sixers. Hornets po dogrywce przegrali 119:122, a trójkę na zwycięstwo trafił Jimmy Butler.

Aż 60 punktów to rekord kariery Kemby Walkera, który w sobotnim meczu zdobył ponad połowę (60:59) punktów swojej drużyny. Trafił bardzo dobre 21 z 34 rzutów (62%), miał do tego 7 zbiórek i 4 asysty.

– Nie chciałem, aby Kemba rzucił mi 70 punktów, musiałem to jakoś załatwić – żartował po meczu Jimmy Butler, który trafił rzut w ostatniej sekundzie, który dał Sixers minimalne zwycięstwo po dogrywce. Niezwykły wyczyn Walkera miał przez to nieco gorzki charakter.

Kolejny świetny występ zanotował też Joel Embiid, który zdobył 33 punkty i zebrał 11 piłek. Benowi Simmonsowi do triple double zabrakło 1 asysty, skończył z 23 punktami, 11 zbiórkami i 9 decydującymi podaniami.

Okrągłe 60 punktów Walkera to także najlepsza zdobycz punktowa w tym sezonie NBA. Wcześniej były to 52 punkty, rzucone przez Klaya Thompsona w meczu z Chicago Bulls.

