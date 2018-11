Kemba Walker dokonuje cudów – sam przegonił Celtics (WIDEO)

Najpierw 60 punktów, a w następnym meczu 43. Lider Hornets zdobył aż 21 oczek w czwartej kwarcie, dzięki czemu Hornets odrobili straty i pokonali Boston Celtics 117:112.

Kemba Walker jest w absolutnym szczycie formy – ma już najwyższą średnią punktową w NBA (29.6), w poprzednim meczu rzucił 60 punktów Sixers, a teraz zachwycił w końcówce meczu Bostonem. W dwóch ostatnich spotkaniach zdobył 103 punkty!

Tym razem, rozgrywający Hornets zdobył 43 punkty i miał 5 asyst, grał na dobrej skuteczności 14/25, trafił 7 z 13 trójek. Dzięki niemu, gospodarze odrobili 10 pkt. straty do Celtics w ostatniej kwarcie, a on w trakcie pogoni trafił 4 razy z dystansu.

Kemba szaleje, ale nie byłoby tej wygranej Hornets, gdyby nie 2 bardzo ważne rzuty weterana Tony’ego Parkera w końcówce. Trener James Borrego wystawia swoich rozgrywających razem w kluczowych momentach, aby Walker mógł zagrać także bez piłki.

W Celtics, Kyrie Irving zanotował 27 punktów i 11 asyst, a Jason Tatum dołożył 18 oczek. Przesunięcie na ławkę Gordona Haywarda na niewiele się zdało – drużyna z Bostona ma już bilans tylko 9-8 i może mówić o rozczarowującym początku sezonu. Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

