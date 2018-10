Kemba Walker – genialna forma i 10 000 punktów!

Ze średnią 35.3 punktów na spotkanie Kemba Walker jest najlepszym strzelcem ligi, a jego Charlotte Hornets właśnie wygrali swoje drugie starcie. 41, 26 i teraz 39 oczek – to się nazywa dobry początek.

Jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości, czy Kemba Walker jest najlepszym zawodnikiem w historii organizacji z Północnej Karoliny to 28-latek właśnie robi wszystko, by te wątpliwości rozwiać. W sobotę zaliczył kolejne znakomite spotkanie, zapisując na konto 39 punktów (14/31 z gry, 7/15 za trzy) oraz siedem asyst w wygranym 113-112 przez Hornets meczu z Miami Heat.

Jakby tego było mało, Kemba zdobył także decydujące punkty na wagę zwycięstwa. Szerszenie prowadziły nawet 26 punktami, lecz Heat zdołali te straty odrobić i na kilka sekund przed końcem spotkania do remisu doprowadził Dwyane Wade. W odpowiedzi Walker wszedł pod kosz i wymusił faul, a trafiając jeden z dwóch rzutów wolnych zapewnił Hornets wygraną.

Dla Walkera to zdecydowanie najlepszy start sezonu w karierze – w sobotę rozgrywający prócz zwycięstwa świętował także zdobycie 10,000 punktu w barwach Charlotte. 28-latek został wybrany przez Hornets (wtedy jeszcze Bobcats) w pierwszej rundzie draftu w 2011 roku i od tego czasu jest twarzą organizacji, której właścicielem jest Michael Jordan.

Walker już w dwóch ostatnich sezonach udowodnił, że jego miejsce jest wśród największych gwiazd ligi, dwukrotnie grając w Meczu Gwiazd. Teraz – choć to tylko trzy mecze – nieśmiało zgłasza swoją kandydaturę do MVP, jeśli oczywiście uda mu się utrzymać tak znakomitą formę. Spore znaczenie będą miały także wyniki drużyny. Na razie wszystko wygląda jednak całkiem dobrze.

Hornets po trzech meczach mają bilans 2-1 i ten udany start potwierdza nadzieje zespołu na pierwszy od 2016 roku awans do fazy play-off. Walker z kolei nie tylko walczy o jak najlepsze wyniki swojego zespołu, lecz również o nowy kontrakt – po sezonie 28-letni obrońca wejdzie na rynek jako niezastrzeżony wolny agent. Jeśli tak dalej pójdzie, Szerszenie nigdzie go jednak nie puszczą.

Tomek Kordylewski

