Kemba Walker w Bostonie? Celtics mocnym faworytem

Kyrie Iving już spakowany, ale coraz więcej wskazuje, że Celtics są bliscy znalezienia następcy. Jak podaje ESPN, klub z Bostonu jest w tym momencie zdecydowanym faworytem do przejęcia Kemby Walkera z Charlotte.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

– Przygoda Kemby z Hornets, która trwa 8 sezonów, najwyraźniej ma się ku końcowi. Michael Jordan, właściciel klubu z Charlotte, nie chce zapłacić swojemu rozgrywającemu pieniędzy, których tamten oczekuje – napisał dzisiaj Adrian Wojnarowski, wskazując od razu, gdzie najprawdopodobniej Walker wyląduje.

Kemba i jego agent, mają – zdaniem autora ESPN – podjąć rozmowy z Dannym Aingem z Celtics natychmiast, gdy tylko stanie się to legalne, czyli w najbliższą niedzielę, 1 lipca. Dotychczasowa gwiazda Hornets liczy na 4-letni kontrakt o wartości 141 milionów dolarów (zatem średnio ok. 35.5 mln za sezon). Jak podają źródła zbliżone do ligi, władze klubu z Bostonu są gotowe taki deal zaakceptować.

Kemba Walker (29 lat, 192 cm) trzykrotnie grał w meczu gwiazd. Minione rozgrywki były jego najlepszymi w karierze, notował średnio aż 25.8 punktu oraz 5.9 asysty na mecz. Celtics są zmuszeni szukać zastępstwa na pozycję pierwszej jedynki, ponieważ odejście Kyriego Irvinga – skłóconego z niemal wszystkimi w klubie – jest już przesądzone.

RW

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>