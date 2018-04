Kendrick Perkins jak bumerang – Cavs biorą go do szatni

Kendrick Perkins raz jeszcze wraca do NBA, raz jeszcze do Cavs. Doświadczony podkoszowy podpisze kontrakt z Cleveland Cavaliers, zajmując ostatnie wolne miejsce w ich składzie na playoff.

Do podpisania kontraktu dojdzie w środę, czyli w ostatni dzień sezonu regularnego. To już tradycyjna praktyka Cavs, którzy w ten sam sposób dopełniali swój skład na fazę play-off w 2016 roku (Danthay Jones) oraz w 2017 (ponownie Jones i Edy Tavares).

Cavaliers właśnie wygrali 50. mecz w sezonie, pokonując Knicks w Nowym Jorku (123:109) i zapewnili sobie kolejny tytuł mistrzów dywizji, ale nadal nie wiedzą, z kim zagrają w pierwszej rundzie i z jakiego miejsca rozpoczną playoffy. Wiadomo już jednak, z jakim składem Cavs wejdą do fazy posezonowej.

Ostatnie miejsce zajął 33-letni weteran, Kendrick Perkins, dla którego będzie to druga przygoda z drużyną z Cleveland. Perk był w składzie zespołu, który w 2015 roku doszedł do finałów, ale wtedy podkoszowy zasłynął raczej z brutalnych fauli (wideo poniżej) niż z solidnej gry. Cavs sięgają zresztą po niego nie ze względu na to, co może wnieść na parkiet, ale raczej na to, co może wnieść do szatni.

Perkins ma bowiem za sobą 13 lat doświadczenia w NBA, a na koncie jeden tytuł mistrzowski zdobyty z Boston Celtics w 2008 roku. Dodatkowo, środkowy był także częścią trzech innych zespołów, które meldowały się w finałach – Celtics z 2010 roku, Thunder z 2012 roku oraz wspomnianej drużyny Cavaliers z 2015 roku, kiedy to Golden State Warriors zdobywali swój pierwszy tytuł mistrzowski w nowej erze.

Perk po raz ostatni w NBA zagrał w sezonie 2015/16, a poprzednie miesiące spędził w G-League, grając w barwach Canton Charge, czyli zespołu afiliacyjnego Cavaliers. Rozegrał łącznie 27 spotkań, spędzając na parkiecie średnio 21.2 minut, w czasie których robił 8.7 punktów oraz 7.1 zbiórek na mecz. Przed sezonem Perkins zaliczył obóz treningowy Cavs, ale ostatecznie nie został włączony do składu. Koniec końców, będzie z drużyną na najważniejszą część sezonu.

