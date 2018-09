Kevin Durant: nie dostaję nagród, bo mnie media nienawidzą!

Możesz być wybitnym koszykarzem, ale możesz mieć też swoje prywatne obsesje. Najwyraźniej problemem u Kevina Duranta jest to przekonanie, że wszyscy – łącznie z przedstawicielami mediów – go nie lubią.

Kevin Durant znany jest przede wszystkim ze swojego ogromnego talentu, który zapewnił mu już m.in. dwa mistrzostwa NBA, dwie statuetki MVP finałów czy jedną nagrodę dla MVP ligi. Ale w ostatnich latach KD często znajduje się na ustach wszystkich także z innych, często dziwnych powodów takich jak na przykład słowne utarczki z fanami prowadzone z fałszywych kont na mediach społecznościowych.

Teraz skrzydłowy Warriors znalazł sobie kolejnego rywala – mają być to same media. Durant został bowiem ostatnio zapytany o to, dlaczego więcej osób nie mówi o nim w kontekście nagrody dla najlepszego obrońcy sezonu. Odpowiedź 29-latka była co najmniej zaskakująca. „Media mnie nie doceniają. To zwykłą nienawiść w moją stronę, brak docenienia moich umiejętności” – stwierdził KD.

Jest to bardzo dziwne stwierdzenie gracza, który przecież ma na koncie dwie statuetki MVP finałów, choć wielu uważało, że w finałach tego roku bardziej zasłużył na to Steph Curry. Dodatkowo, to także dziennikarze wybrali Duranta najbardziej wartościowym graczem sezonu regularnego 2013/14, a do tego sześć razy umieścili skrzydłowego w najlepszej piątce rozgrywek.

Jakby tego było mało, media nie miały w poprzednim sezonie podstaw, by zrobić z Duranta najlepszego defensora w lidze. Jak się bowiem okazuje, biorąc pod uwagę statystykę DRPM (defensive real plus-minus), skrzydłowy Warriors uplasował się na… 357. pozycji w lidze pod względem swojej obrony (59. miejsce wśród wszystkich skrzydłowych).

Ale sam zainteresowany zdaje się nie brać tego pod uwagę i dodaje, że przecież skoro gra dla Warriors to tym bardziej nie ma szans na nagrody za sezon regularny i on to… rozumie. Chyba jednak nie do końca, bo przecież to sam Durant zadecydował, że do Warriors dołączy i zamiast walki o nagrody będzie walczył o mistrzostwa. Zdaje się jednak, że dla KD to wciąż za mało.

Tomek Kordylewski

“I mean, it’s just pure hate for me obviously.” – KD on why he didn’t get more support for DPOY 🔥 #warriors pic.twitter.com/yABLAnF96t — 95.7 The Game (@957thegame) September 25, 2018